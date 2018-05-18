Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng

Thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được chồng kém tuổi cưng chiều, diễn viên Hoàng Yến làm nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ.
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Sau 3 lần đò dang dở, diễn viên Hoàng Yến có vẻ đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Chia sẻ về cuộc hôn nhân thứ 4, nữ diễn viên sinh năm 1976 tâm sự, cô rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mối duyên của cô và Thắng Cao như sự sắp đặt của định mệnh.
Trên màn ảnh, Hoàng Yến thường gắn liền với hình ảnh những cô gái lẳng lơ, đanh đá. Song ngoài đời thực, cô đã chịu không ít đắng cay của cuộc đời. Ở tuổi 42, mỹ nhân này đã đổ vỡ 3 cuộc hôn nhân và có 3 người con.
Vượt qua quá khứ đầy truân chuyên, hiện tại “diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt” đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng thứ 4. Trên trang cá nhân, Hoàng Yến cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc được chồng chiều chuộng như bà hoàng khiến nhiều fan vui mừng.