Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng

Sau 3 lần đò dang dở, diễn viên Hoàng Yến có vẻ đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Chia sẻ về cuộc hôn nhân thứ 4, nữ diễn viên sinh năm 1976 tâm sự, cô rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mối duyên của cô và Thắng Cao như sự sắp đặt của định mệnh.

Hoàng Yến đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 4 kém 3 tuổi - Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh, Hoàng Yến thường gắn liền với hình ảnh những cô gái lẳng lơ, đanh đá. Song ngoài đời thực, cô đã chịu không ít đắng cay của cuộc đời. Ở tuổi 42, mỹ nhân này đã đổ vỡ 3 cuộc hôn nhân và có 3 người con.