Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng

Hậu trường 18/05/2018 14:53

Thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được chồng kém tuổi cưng chiều, diễn viên Hoàng Yến làm nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ.

Sau 3 lần đò dang dở, diễn viên Hoàng Yến có vẻ đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Chia sẻ về cuộc hôn nhân thứ 4, nữ diễn viên sinh năm 1976 tâm sự, cô rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mối duyên của cô và Thắng Cao như sự sắp đặt của định mệnh.

Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 1
Hoàng Yến đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 4 kém 3 tuổi - Ảnh: FBNV

Trên màn ảnh, Hoàng Yến thường gắn liền với hình ảnh những cô gái lẳng lơ, đanh đá. Song ngoài đời thực, cô đã chịu không ít đắng cay của cuộc đời. Ở tuổi 42, mỹ nhân này đã đổ vỡ 3 cuộc hôn nhân và có 3 người con.

Vượt qua quá khứ đầy truân chuyên, hiện tại “diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt” đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người chồng thứ 4. Trên trang cá nhân, Hoàng Yến cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc được chồng chiều chuộng như bà hoàng khiến nhiều fan vui mừng.

Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 2
Nữ diễn viên thường xuyên khoe trên mạng xã hội hình ảnh được chồng cưng chiều - Ảnh: FBNV
Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 3
Trước khi đến với Thắng Cao, Hoàng Yến đã có 2 cô con gái lớn - Ảnh: FBNV
Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 4
Dù hơn chồng đến 3 tuổi nhưng chân dài này trông vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FBNV
Ở tuổi ngoài 40, ‘diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt’ khoe được chồng thứ 4 cưng chiều như bà hoàng - Ảnh 5
Cô được ông xã yêu chiều như bà hoàng - Ảnh: FBNV

 

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Từ khóa:   Hoàng Yến diễn viên Hoàng Yến Hoàng Yến và chồng trẻ

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