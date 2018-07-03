Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ

Thời gian qua, Thanh Vân Hugo thường xuyên khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh khoe vòng 1 siêu khủng. Trang phục yêu thích của người đẹp là bikini hoặc mẫu áo khoét sâu tôn trọng ưu điểm núi đôi ngoại cỡ.

Mới đây, bà mẹ một con tiếp tục gây choáng với bức ảnh khoe ngực ngồn ngộn trong bộ nội y màu đen gợi cảm. Tuy chưa bao giờ thừa nhận dao kéo nhưng có thể thấy vòng 1 của Vân Hugo ngày càng nở nang một cách phì nhiêu. Không chỉ vậy, vóc dáng cân đối cùng vòng eo phẳng lì của cô cũng là đề tài bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng.