Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ

Hậu trường 03/07/2018 15:33

Nhiều người lo lắng "núi đôi" của Thanh Vân Hugo một ngày nào đó sẽ nổ tung vì quá phì nhiêu.

Thời gian qua, Thanh Vân Hugo thường xuyên khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh khoe vòng 1 siêu khủng. Trang phục yêu thích của người đẹp là bikini hoặc mẫu áo khoét sâu tôn trọng ưu điểm núi đôi ngoại cỡ.

Mới đây, bà mẹ một con tiếp tục gây choáng với bức ảnh khoe ngực ngồn ngộn trong bộ nội y màu đen gợi cảm. Tuy chưa bao giờ thừa nhận dao kéo nhưng có thể thấy vòng 1 của Vân Hugo ngày càng nở nang một cách phì nhiêu. Không chỉ vậy, vóc dáng cân đối cùng vòng eo phẳng lì của cô cũng là đề tài bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. 

Dưới bài chia sẻ mới nhất của người đẹp sinh năm 1985, nhiều người dành tặng những lời khen có cánh cho Thanh Vân Hugo. Tuy từng trải qua một đời chồng nhưng nữ MC biết cách tận hưởng cuộc sống, chăm chỉ làm đẹp để tăng sự quyến rũ. Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc con, Vân Hugo tranh thủ đi spa hoặc uống rượu vang một mình để tìm sự thư thái trong tâm hồn.

Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 1
Vân Hugo khoe ngực đầy ngoại cỡ cùng vòng bụng săn chắc ở tuổi 33 - Ảnh: Internet
Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 2
Nhiều người đoán Vân Hugo đã dao kéo vòng 1 để có vẻ quyến rũ hiện tại - Ảnh: Internet
Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 3
Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 4
Tuy người đẹp không lên tiếng thừa nhận nhưng cư dân mạng đoán chắn rằng Vân Hugo đã đi trùng tu núi đôi - Ảnh: Internet
Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 5
Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 6
Những lần khoe vòng 1 to đến mức muốn ngộp thở của Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet
Ở tuổi 33, Thanh Vân Hugo khoe ngực ngồn ngộn như sắp nổ khiến chị em lo sợ - Ảnh 7
Vân Hugo hài lòng với cuộc sống độc thân, an nhàn sau ly hôn - Ảnh: Internet

 

Diện váy hai dây khoe vòng 1 trễ nải, gái một con Vân Hugo khiến dân tình điên đảo

Diện váy hai dây khoe vòng 1 trễ nải, gái một con Vân Hugo khiến dân tình điên đảo

Đây không phải là lần đầu MC Thanh Vân Hugo diện váy hở bạo, khoe vòng 1 ngồn ngộn trên mạng xã hội.

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