Bị chỉ trích vì diện bikini hớ hênh vùng nhạy cảm, Vân Hugo tiếp tục mặc đồ mỏng tang thả rông vòng 1

Sau khi bị chỉ trích vì mặc bikini gây phản cảm, MC Thanh Vân Hugo lại tiếp tục khiến cư dân mạng ‘khó thở’ khi chia sẻ hình ảnh thả rông vòng 1 trước biển khoe lưng trần quyến rũ.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Vân Hugo khiến cư dân mạng không thể rời mắt khi chia sẻ hình ảnh mặc váy mỏng tang khoe vòng 1 căng đầy cùng tấm lưng trần hút mắt. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời đáp trả của chân dài này khi bị chê mặc bikini “quá sai” gây phản cảm.
Trước đó, bà mẹ trẻ nhận không ít ý kiến tiêu cực khi công khai hình ảnh diện bikini màu vàng neon của thương hiệu nổi tiếng Kendall + Kylie.