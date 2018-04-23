Bị chỉ trích vì diện bikini hớ hênh vùng nhạy cảm, Vân Hugo tiếp tục mặc đồ mỏng tang thả rông vòng 1

Sau khi bị chỉ trích vì mặc bikini gây phản cảm, MC Thanh Vân Hugo lại tiếp tục khiến cư dân mạng ‘khó thở’ khi chia sẻ hình ảnh thả rông vòng 1 trước biển khoe lưng trần quyến rũ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Vân Hugo khiến cư dân mạng không thể rời mắt khi chia sẻ hình ảnh mặc váy mỏng tang khoe vòng 1 căng đầy cùng tấm lưng trần hút mắt. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời đáp trả của chân dài này khi bị chê mặc bikini “quá sai” gây phản cảm.

Vân Hugo tiếp tục 'gây sốt' khi đăng tải hình ảnh thả rông vòng 1...

...vô tư nhảy múa trước biển - Ảnh: FBNV

Vòng 1 của bà mẹ 1 con như muốn tuột ra khỏi váy - Ảnh: FBNV

Hình ảnh bốc lửa của nàng MC thu hút khá nhiều bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Trước đó, bà mẹ trẻ nhận không ít ý kiến tiêu cực khi công khai hình ảnh diện bikini màu vàng neon của thương hiệu nổi tiếng Kendall + Kylie.

Thanh Vân khiến dân tình đỏ mặt khi chia sẻ hình ảnh bốc lửa này - Ảnh: Internet

Trước những phản ứng tiêu cực, Thanh Vân Hugo cho biết đây chính là cách cô yêu thân thể của mình - Ảnh: FBNV

Bị 'ném đá' vì làm thơ 'tỏ tình' hậu vệ Văn Thanh, Vân Hugo lên tiếng Vân Hugo đã bày tỏ tình cảm của mình đến hậu vệ Văn Thanh bằng một đoạn thơ ngắn trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cô lại bị nhiều fans của Văn Thanh 'ném đá'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-vi-dien-bikini-ho-henh-vung-nhay-cam-van-hugo-tiep-tuc-mac-do-mong-tang-tha-rong-vong-1-279979.html