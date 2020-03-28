Ở cạnh Mai Phương những ngày cuối đời, Ốc Thanh Vân nghẹn ngào: 'Đau xót lắm, mới hôm qua còn bên em'

Hậu trường 28/03/2020 21:26

Là người luôn bên cạnh giúp đỡ diễn viên Mai Phương suốt quá trình điều trị, MC Ốc Thanh Vân vô cùng đau xót trước sự ra đi của đàn em.

Sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, diễn viên Mai Phương đã vĩnh biệt cõi đời vào tối 28/3, hưởng dương 35 tuổi. Thông tin này khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót.

Là người luôn bên cạnh Mai Phương suốt gần 2 năm qua, Ốc Thanh Vân không kiềm được nước mắt. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ dòng tâm sự xót xa trước sự ra đi của người em thân yêu. Luôn bên cạnh Mai Phương những ngày cuối đời và biết rõ tình trạng sức khỏe suy yếu của đàn em, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn không báo cho mọi người vì mong muốn của nữ diễn viên quá cố.

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Ốc Thanh Vân đau xót vì sự ra đi của Mai Phương - Ảnh: FB

"Sát bên Mai Phương những ngày cuối cùng nhưng mình không chia sẻ gì vì Phương không muốn. Và vì khá nhiều điều nội bộ rối ren không thể nói hết được. Rối lắm. Đau xót lắm. Mới hôm qua còn ở bên em. Giờ Ốc đang chạy lên với em, đường xa. Sẽ thông báo về mọi thứ ngay khi có thể. Ốc đang lái xe nên không nghe điện thoại được. Mọi người thông cảm. Dù biết trước nhưng vẫn cảm thấy không thở được", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Dưới bài viết, diễn viên Lan Phương, Quyền Linh, Tiến Luật... cùng đông đảo dân mạng đau lòng viết: "Trời ơi! Lavie ơi thương con quá", "Thương quá", "Thương Ốc quá, Ốc cố gắng lo cho em ấy chặng cuối này nữa Ốc nha!".

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Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ gần gũi nhất với Mai Phương từ lúc điều trị đến khi mất - Ảnh: FB

Hiện gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho Mai Phương, mọi thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất.

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Thông tin Mai Phương đột ngột qua đời khiến người hâm mộ và đồng nghiệp vô cùng xót thương và bất ngờ.

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