Ở ẩn lâu trên mạng xã hội, Công Vinh bất ngờ bị réo tên 'trốn nợ', phải làm ngay hành động này cho 'chủ nợ yên tâm'

Chia sẻ mới đây của ông xã Thủy Tiên thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau thời gian ở ẩn trên mạng xã hội, mới đây nhất, cầu thủ Công Vinh đã có động thái mới thu hút nhiều sự quan tâm. Theo đó, Công Vinh kể về việc nhận được một cuộc gọi từ người lạ vào sáng sớm hỏi thăm anh có đang trốn nợ không mà không thấy xuất hiện trên Facebook nữa. Sau thời gian ở ẩn trên mạng xã hội, mới đây nhất, cầu thủ Công Vinh đã có động thái mới thu hút nhiều sự quan tâm Trùng hợp Công Vinh cũng ở ẩn trên MXH khoảng 2 tháng rưỡi qua nên cứ ngỡ người quen gọi đến nhưng khi được hỏi người gọi hỏi tên thì cựu cầu thủ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng đây chỉ là một cuộc gọi nhầm số. Ngay sau đó, Công Vinh đã cập nhật hình ảnh mới, đi kèm theo đó là dòng chú thích hài hước: "Nhằm thể hiện tinh thần nhân văn, up cái hình cho 'chủ nợ' an tâm". Bên dưới bài đăng, nhiều netizen phải bật cười trước độ lầy lội của nam cầu thủ.

Công Vinh kể về việc nhận được một cuộc gọi từ người lạ vào sáng sớm hỏi thăm anh có 'đang trốn nợ không' mà không thấy xuất hiện trên Facebook nữa Có thể thấy, kể từ sau phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng Thủy Tiên hạn chế các phương tiện truyền thông. Trước đó, chia sẻ với VNExpress về những ảnh hưởng vì ồn ào tiền thiện nguyện khắc phục khó khăn cho người dân miền Trung, Thủy Tiên nghẹn ngào: "Gia đình bố mẹ, con cái đều chịu điều tiếng, phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng khiến cô không thể nghĩ được có điều nào tệ hơn. Tôi thường tự hỏi: "Chẳng lẽ sự nghiệp mình gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?". Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức làm người của tôi". Có thể thấy, kể từ sau phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng Thủy Tiên hạn chế các phương tiện truyền thông Cô càng đau lòng khi con gái nhỏ cũng không thoát khỏi búa rìu dư luận. Cô chia sẻ: "Một lần, tôi tình cờ nghe con và bạn ở trường trò chuyện online. Bạn bé hỏi: "Mẹ bạn là người tốt hay xấu?". Bé Gạo trả lời: "Mẹ mình là người tốt vì hay đi giúp mọi người, mẹ mình còn dạy mình phải đi giúp người nữa".

Nhưng Gạo thậm chí còn bị một nhóm nhỏ bạn bè lập nhóm chat nói xấu. Lúc đó, tôi thương con còn bé nhưng phải chịu những điều tiếng, trong khi tuổi của con chỉ nên đọc truyện cổ tích. Có lần, bé hỏi tôi: "Tại sao mình làm người tốt mà vẫn chịu chửi bới". Tôi chỉ biết ôm Gạo vào lòng, thấy rất khó giải thích với con về cuộc sống".

Thủy Tiên đau lòng khi con gái nhỏ cũng không thoát khỏi búa rìu dư luận Sau nhiều ồn ào bủa vây, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn nắm chặt ty nhau đối mặt với áp lực dư luận, vượt qua nhiều sóng gió.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-an-lau-tren-mang-xa-hoi-cong-vinh-bat-ngo-bi-reo-ten-tron-no-phai-lam-ngay-hanh-ong-nay-cho-chu-no-yen-tam-638544.html