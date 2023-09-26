Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3

Hậu trường 26/09/2023 19:05

Nữ MC đình đám của 'Chúng tôi là chiến sĩ' vừa hạ sinh con thứ 3 vào chiều nay (26/9).

MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985. Hoàng Linh là một trong số những MC khá đặc biệt của VTV, cô trở thành MC chính thức của "Chúng tôi là chiến sĩ" khi vẫn còn là sinh viên của trường đại học Sân khấu Điện ảnh. 

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 1
MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985.

Cô và đạo diễn Mạnh Hùng quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV. Hiện tại, ông xã cô không còn công tác tại Đài truyền hình Việt Nam mà chủ yếu tập trung công việc tại TPHCM.

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 2
Cô và đạo diễn Mạnh Hùng quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV.

Trước khi xây dựng "tổ ấm" với Mạnh Hùng, Hoàng Linh từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và có với nhau hai cậu con trai sinh đôi là bé Minh Tuệ và Minh Trí. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Về phía Mạnh Hùng, anh cũng từng trải qua một đời vợ và có con trai riêng. 

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 3
Hoàng Linh từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và có với nhau hai cậu con trai sinh đôi là bé Minh Tuệ và Minh Trí.

Mới đây, trên trang cá nhân ông xã MC Hoàng Linh thông báo gia đình vừa chào đón nhóc tỳ thứ 3. Anh hạnh phúc chia sẻ: "Con gái Kichi 3,5kg kính chào đại gia đình và thế giới ạ! Ba mẹ rất vui mừng và hạnh phúc khi có con bên cuộc đời của ba mẹ".

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 4
 Trên trang cá nhân ông xã MC Hoàng Linh thông báo gia đình vừa chào đón nhóc tỳ thứ 3.
Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 5
Anh hạnh phúc viết: "Con gái Kichi 3,5kg kính chào đại gia đình và thế giới ạ! Ba mẹ rất vui mừng và hạnh phúc khi có con bên cuộc đời của ba mẹ".

 Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 6

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 7
Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Phía dưới bài viết, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến gia đình nữ MC. Được biết, cô sinh mổ chủ động nên trước giờ lên bàn đẻ, ngoài chồng còn có rất nhiều người thân của Hoàng Linh có mặt để động viên tinh thần.

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 8
Nữ MC trước khi vượt cạn.

 Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 9

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 10

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 11

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 12

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 13

Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 - Ảnh 14
Cô sinh mổ chủ động nên trước giờ lên bàn đẻ, ngoài chồng còn có rất nhiều người thân của Hoàng Linh có mặt để động viên tinh thần.

MC Hoàng Linh U40 bầu vượt mặt vẫn thả dáng trên giày cao gót, cách ăn mặc chuẩn chỉnh nhưng rất sang

MC Hoàng Linh U40 bầu vượt mặt vẫn thả dáng trên giày cao gót, cách ăn mặc chuẩn chỉnh nhưng rất sang

Dù mang thai ở độ tuổi cận kề 40, bụng bầu cũng đã vượt mặt, MC Hoàng Linh vẫn chăm chỉ đi làm và khoe dáng nuột nà.

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Từ khóa:   hậu trường MC Hoàng Linh MC Hoàng Linh sinh con

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