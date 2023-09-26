Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3

MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985. Hoàng Linh là một trong số những MC khá đặc biệt của VTV, cô trở thành MC chính thức của "Chúng tôi là chiến sĩ" khi vẫn còn là sinh viên của trường đại học Sân khấu Điện ảnh.

MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985.

Cô và đạo diễn Mạnh Hùng quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV. Hiện tại, ông xã cô không còn công tác tại Đài truyền hình Việt Nam mà chủ yếu tập trung công việc tại TPHCM.