Nữ MC 'Chúng tôi là chiến sĩ' Nguyễn Hoàng Linh hạ sinh nhóc tỳ thứ 3

Nữ MC đình đám của 'Chúng tôi là chiến sĩ' vừa hạ sinh con thứ 3 vào chiều nay (26/9).
- MC Hoàng Linh 'Chúng tôi là chiến sĩ' thông báo mang thai lần 3, hé lộ phản ứng cực sốc của chồng khi biết tin
- MC Hoàng Linh ngậm ngùi chia tay 'Chúng tôi là chiến sĩ' sau 15 năm gắn bó, tiết lộ vai trò hoàn toàn mới ở VTV
MC Hoàng Linh tên thật là Nguyễn Hoàng Linh, sinh năm 1985. Hoàng Linh là một trong số những MC khá đặc biệt của VTV, cô trở thành MC chính thức của "Chúng tôi là chiến sĩ" khi vẫn còn là sinh viên của trường đại học Sân khấu Điện ảnh.
Cô và đạo diễn Mạnh Hùng quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV. Hiện tại, ông xã cô không còn công tác tại Đài truyền hình Việt Nam mà chủ yếu tập trung công việc tại TPHCM.
Trước khi xây dựng "tổ ấm" với Mạnh Hùng, Hoàng Linh từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và có với nhau hai cậu con trai sinh đôi là bé Minh Tuệ và Minh Trí. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Về phía Mạnh Hùng, anh cũng từng trải qua một đời vợ và có con trai riêng.
Mới đây, trên trang cá nhân ông xã MC Hoàng Linh thông báo gia đình vừa chào đón nhóc tỳ thứ 3. Anh hạnh phúc chia sẻ: "Con gái Kichi 3,5kg kính chào đại gia đình và thế giới ạ! Ba mẹ rất vui mừng và hạnh phúc khi có con bên cuộc đời của ba mẹ".
Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Phía dưới bài viết, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến gia đình nữ MC. Được biết, cô sinh mổ chủ động nên trước giờ lên bàn đẻ, ngoài chồng còn có rất nhiều người thân của Hoàng Linh có mặt để động viên tinh thần.