MC Hoàng Linh 'Chúng tôi là chiến sĩ' thông báo mang thai lần 3, hé lộ phản ứng cực sốc của chồng khi biết tin

Mới đây, loạt ảnh mới trên trang cá nhân của MC Hoàng Linh đã nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ.

MC Hoàng Linh (SN 1985) là gương mặt quen thuộc với khán giả, ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình. Cô được yêu thích bởi phong cách trẻ trung, năng động cùng sự bản lĩnh, chuyên nghiệp trong công việc. MC Hoàng Linh (SN 1985) là gương mặt quen thuộc với khán giả, ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình - Ảnh: Internet Mới đây, loạt ảnh mới trên trang cá nhân của MC Hoàng Linh đã nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ. Đăng tải hình ảnh loạt tượng sáp mô tả 4 thành viên trong gia đình. Đáng chú ý hơn cả, trên tay bức tượng sáp của chồng nữ MC có cầm que thử thai 2 vạch.



Đáng chú ý hơn cả, trên tay bức tượng sáp của chồng nữ MC có cầm que thử thai 2 vạch - Ảnh: Internet Cùng với đó, MC Hoàng Linh viết: “Vậy là em mèo con của ba mẹ đã được 12 tuần tuổi rồi, cột mốc vô cùng quan trọng! Cảm ơn em vì đã luôn mạnh khỏe, luôn cảm thông và đồng hành với mẹ Nhinh! Cảm ơn em vì đã khiến ba em - Người đàn ông 44 tuổi hôm nay cười phá lên như một đứa trẻ khi thấy em nhảy cao, bật xà, hiphop tung tăng trong bụng mẹ! Chức trưởng ban phụ huynh sau này ba em cũng nắm chắc luôn rồi!”.

Nữ MC hé lộ cảm xúc của chồng khi biết tin mình mang thai - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ MC còn cho hay em bé thứ 3 chính là động lực để 2 con trai “làm người lớn”, tự lập hơn và giúp đỡ mẹ nhiều hơn. MC Hoàng Linh hạnh phúc bày tỏ: "Cả nhà mình mong em từng ngày, yêu em vô cùng”. Được biết MC Hoàng Linh và ông xã quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV. Hiện tại, đạo diễn Mạnh Hùng không còn công tác tại Đài truyền hình Việt Nam mà chủ yếu tập trung công việc tại TP.HCM. Được biết MC Hoàng Linh và ông xã quen biết và gặp gỡ nhau khi cùng làm việc ở VTV - Ảnh: Internet Trước khi xây dựng "tổ ấm" với Mạnh Hùng, Hoàng Linh từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và có với nhau hai cậu con trai sinh đôi. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Về phía Mạnh Hùng, anh cũng từng trải qua một đời vợ và có con trai riêng. Từ khi tái hôn, cuộc sống của MC Hoàng Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Nữ MC được ông xã chăm sóc, cưng chiều hết mực. Cô từng chia sẻ mặc dù cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại cực kỳ “hút” và bù trừ cho nhau. Có lúc MC Hoàng Linh thừa nhận mình cứng đầu, ngang ngược thì ông xã sẽ là người điềm tĩnh và nhường nhịn, chiều chuộng vợ.

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