Nữ hoàng dao kéo đón tuổi tứ tuần cùng 'tri kỉ' và bạn bè nghệ sĩ

Phi Thanh Vân được khán giả biết qua các bộ phim nổi tiếng như: "Gái nhảy 2", "Cô dâu đại chiến", "Long ruồi", "Cột mốc 23", "Cô gái xấu xí", "Chữ hiếu thời @", "Gia đình vui nhộn"… Hiện tai, cô là chuyên gia tâm lý tình yêu hôn nhân và đảm nhận vị trí Phó trưởng Đại diện miền Nam Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Trong bức ảnh được bạn bè chia sẻ, cư dân mạng dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của loạt sao Việt thân thiết với nữ diễn viên như: Ca sĩ Đoan Trường, diễn viên hài Tuyền Mập, ca sĩ Ngọc Kara, nhà thiết kế Tony Nguyễn,..

Phi Thanh Vân thổi nến cùng con trai Tấn Đức. Cô vẫn làm mẹ đơn thân sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và kín tiếng về đời tư.

Cô cùng con trai thổi nến - Ảnh: Internet

Trước đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" (phát sóng trên HTV7), cô cho biết, sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phi Thanh Vân là mẹ đơn thân và sống cùng cậu con trai 7 tuổi. "Vân nhìn mọi thứ rất tích cực và thấy cuộc sống của mẹ đơn thân cho Vân được tự do, tự tại nhiều hơn. Vân được làm, được học tất cả những điều mình yêu thích. Khi về nhà có con bầu bạn thì cảm thấy rất hạnh phúc, hiện Vân mãn nguyện với cuộc sống này".

Phi Thanh Vân là mẹ đơn thân và sống cùng cậu con trai 7 tuổi - Ảnh: Internet

Tại đây, có sự xuất hiện đặc biệt của anh Andy Hoàng - cựu siêu mẫu, diễn viên. Phi Thanh Vân giới thiệu: "Tụi em bắt đầu chơi chung từ năm 2000, bạn này đơn phương rồi trồng cây si em từ đó. Tới bây giờ vẫn lẽo đẽo đi theo em như vậy. Bây giờ tụi em giống như tri kỉ sạch và thanh mai trúc mã".

Qua đó, Andy Hoàng gửi tâm tình đến Phi Thanh Vân: "Bản thân Hoàng rất mong muốn được trở thành thành viên trong gia đình của Vân. Những lời muốn nói với Vân thì rất nhiều và mình muốn nói cả đời. Trước mắt vẫn mong Vân vẫn là Vân, cứ thành công và tiếp tục thực hiện những dự định của mình, anh không biết sẽ làm được gì nhiều cho em nhưng anh tin chắc rằng anh sẽ luôn luôn bên cạnh, ủng hộ em".