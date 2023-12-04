Nữ diễn viên nổi tiếng làm mẹ đơn thân ở tuổi 23, giờ hạnh phúc êm ấm bên ông xã U70, vỡ òa khi được làm mẹ lần 4

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên chọn “lui về ở ẩn”, dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Như Phúc hiếm hoi kể lại chuyện hôn nhân đầu đổ vỡ của mình lúc mới 23 tuổi, làm mẹ đơn thân một thời gian dài.

Như Phúc là nữ diễn viên quen thuộc đầu những năm 2000 với các bộ phim nổi tiếng như Hướng nghiệp, Vòng xoáy tình yêu, Gọi giấc mơ về,... Gây ấn tượng bằng tài năng diễn xuất, khả năng ứng biến đa dạng nhân vật, Như Phúc dần chiếm trọn trái tim các khán giả truyền hình.

Sau khi ly hôn với chồng đầu, nữ diễn viên phải tích cực “cày” để nuôi con, thậm chí phải đi làm thêm tới tận khuya. Mỗi tối đi làm về, Như Phúc bật khóc vì thấy thương con. Theo nữ diễn viên, chỉ vì cái tôi của mình mà để con từ việc đang sống trong một căn nhà rộng rãi, thoải mái phải sang ở căn nhà không được như những gì con từng được hưởng.

“Hồi đó tôi không chấp nhận chuyện rằng do mình còn trẻ quá, còn nhỏ quá nên hôn nhân đầu mới đổ vỡ. Nhưng sau này khi chiêm nghiệm lại, tôi thấy nó đúng. Lúc đó mình chưa có kinh nghiệm để xử lý tình huống. Còn với cuộc sống sau này, ví dụ khi có chuyện na ná giống như hồi có cuộc hôn nhân đầu mình lại xử lý khác. Rõ ràng cách sau này mình tốt hơn hẳn” - cô nói.

Sau một khoảng thời gian khổ sở, Như Phúc may mắn gặp được ông xã hiện tại hơn 19 tuổi. Nữ diễn viên hạnh phúc cho biết ông xã rất tốt, yêu thương, chăm sóc con riêng của cô như con ruột. Nhận thấy sự quan tâm, chăm sóc của ông xã dành cho hai mẹ con, Như Phúc dần có tình cảm và xây dựng gia đình mới. Sau một khoảng thời gian khổ sở, Như Phúc may mắn gặp được ông xã hiện tại hơn 19 tuổi

Với cuộc hôn nhân thứ 2, Như Phúc may mắn sinh thêm 3 con: 2 trai, 1 gái. Nữ diễn viên kể lại cảm xúc vỡ òa khi biết tin làm mẹ lần 4, hạnh phúc đến nỗi "ôm hôn cả bác sĩ nam": "Lúc phát hiện "dính" rồi, mình hoang mang lắm, còn ông xã thì bình tĩnh đón nhận hơn nhưng anh ấy lại mắc cỡ. Anh ấy hơn mình 19 tuổi đó mà lúc đó thấy sao rụt rè, xấu hổ như là trai mới lớn làm con gái nhà người ta có bầu vậy.

Sau đó thì bạn bè chúc mừng nhiều rồi còn ghẹo: "Ôi sao anh hay quá, anh cho em xin bí quyết", thế là dần dần ông xã vui vẻ và thoải mái hơn. Đặc biệt là khi phát hiện này là bé gái thì hai vợ chồng càng mừng hơn vì trước đó đã hai bé trai rồi. Còn nhớ ngày đi siêu âm, bác sĩ nói con gái mà mình quên mất đang có bầu, nhảy lên ôm hôn bác sĩ nam luôn nữa chứ" - Như Phúc chia sẻ.

Với cuộc hôn nhân thứ 2, Như Phúc may mắn sinh thêm 3 con: 2 trai, 1 gái. Nữ diễn viên kẻ lại cảm xúc vỡ òa khi biết tin làm mẹ lần 4, hạnh phúc đến nỗi "ôm hôn cả bác sĩ nam"

Việc sinh hai bé trai cách xa gần một thập kỉ với con gái đầu khiến cô phải loay hoay trong vai trò “mẹ bỉm sữa”. Từ đó, Như Phúc quyết định toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình. Gần như cô dành trọn quỹ thời gian của mình để hỗ trợ việc kinh doanh của chồng, cũng như chuyên tâm vào trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.

Việc sinh hai bé trai cách xa gần một thập kỉ với con gái đầu khiến cô phải loay hoay trong vai trò “mẹ bỉm sữa”. Từ đó, Như Phúc quyết định toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình

Như Phúc cũng dọn về cơ ngơi ở vùng ngoại ô để sinh sống từ hơn 6 năm qua. Cả gia đình của nữ diễn viên ở trong căn nhà khang trang, đất vườn rộng rãi để trồng cây trái suốt 4 mùa. Các con của Như Phúc được mẹ cho làm quen với cuộc sống thôn quê bình dị, đơn giản. Con gái đầu của Như Phúc tên Như Phương, năm nay 22 tuổi và đang du học ở Mỹ. 2 nhóc tỳ Gấu (phải) và Koala cũng đã biết phụ giúp mẹ công việc gia đình.



Gần đây, Như Phúc đã trở lại tham gia vài dự án phim ảnh

Như Phúc cũng dọn về cơ ngơi ở vùng ngoại ô để sinh sống từ hơn 6 năm qua

Gần đây, Như Phúc đã trở lại tham gia vài dự án phim ảnh, đồng thời nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi gặp gỡ bạn bè. Ở tuổi 44, Như Phúc được khen ngợi vì nhan sắc nổi bật, rạng rỡ mỗi lần lộ diện trước công chúng.