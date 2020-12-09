Nữ diễn viên bị nghi là tình mới của Hoàng Anh: Mẹ 4 con, 2 lần đò

Sau khi lộ ảnh thân mật bên Hoàng Anh, những hình ảnh và thông tin về nữ diễn viên Thắm Bebe nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm ráo riết.

Trong bài đăng chia sẻ về chuyện đường ai nấy đi trên trang cá nhân, Quỳnh Như - bà xã Việt Kiều của Hoàng Anh không ngừng tố chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm cũng như bày tỏ thái độ thất vọng với người từng đầu ấp tay gối.

Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Sau khi bà xã Việt kiều công khai việc ly hôn, Hoàng Anh liền vướng tin đồn đã có người mới. Theo đó, người này được cho là nữ diễn viên hải ngoại Thắm Bebe. Cả hai bắt đầu quen biết và hợp tác trong nhiều dự án khi nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” sang Mỹ định cư.

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chụp ảnh thân mật và không quên “thả thính” nhau dưới mỗi bài đăng. Điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ Thắm Bebe chính là “người mới” mà bà xã Hoàng Anh nhắc đến.

Thắm Bebe bị nghi là tình mới của Hoàng Anh - Ảnh: FB

Được biết, Thắm Bebe hay còn gọi là Angelina Trần sinh năm 1983, cô từng là diễn viên ở Việt Nam cùng thời với Phi Thanh Vân. Sau 2 cuộc hôn nhân, nữ diễn viên đang là mẹ của 4 đứa con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, Thắm Bebe quyết định sang Mỹ lập nghiệp và phải lòng một người đàn ông ở đây. Tuy nhiên, chỉ đến khi mang bầu 3 tháng, cô mới phát hiện anh chưa ly dị vợ và còn có con 8 tháng với một người phụ nữ nữa. Lúc này, nữ diễn viên mới đau đớn phát hiện bản thân đang phải cùng lúc “chung chồng” với 2 người phụ nữ khác.

Nữ diễn viên đang là mẹ 4 con - Ảnh: FB

Sau khi người đàn ông này dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với 2 người phụ nữ kia, cô quyết định tái hôn với anh. Thế nhưng, đã rất lâu Thắm Bebe không còn chia sẻ hình ảnh chồng trên mạng xã hội.

Hiện tại, bên cạnh công việc diễn viên, Thắm Bebe có cuộc sống ổn định tại Mỹ với nghề thẩm mỹ và bảo hiểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-bi-nghi-la-tinh-moi-cua-hoang-anh-me-4-con-2-lan-do-389548.html