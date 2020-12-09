Nữ diễn viên bị nghi là tình mới của Hoàng Anh: Mẹ 4 con, 2 lần đò

Hậu trường 09/12/2020 11:16

Sau khi lộ ảnh thân mật bên Hoàng Anh, những hình ảnh và thông tin về nữ diễn viên Thắm Bebe nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm ráo riết.

Trong bài đăng chia sẻ về chuyện đường ai nấy đi trên trang cá nhân, Quỳnh Như - bà xã Việt Kiều của Hoàng Anh không ngừng tố chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm cũng như bày tỏ thái độ thất vọng với người từng đầu ấp tay gối.

hoang anh 1
Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Sau khi bà xã Việt kiều công khai việc ly hôn, Hoàng Anh liền vướng tin đồn đã có người mới. Theo đó, người này được cho là nữ diễn viên hải ngoại Thắm Bebe. Cả hai bắt đầu quen biết và hợp tác trong nhiều dự án khi nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” sang Mỹ định cư.

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chụp ảnh thân mật và không quên “thả thính” nhau dưới mỗi bài đăng. Điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ Thắm Bebe chính là “người mới” mà bà xã Hoàng Anh nhắc đến.

hoang anh 2
Thắm Bebe bị nghi là tình mới của Hoàng Anh - Ảnh: FB

Được biết, Thắm Bebe hay còn gọi là Angelina Trần sinh năm 1983, cô từng là diễn viên ở Việt Nam cùng thời với Phi Thanh Vân. Sau 2 cuộc hôn nhân, nữ diễn viên đang là mẹ của 4 đứa con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, Thắm Bebe quyết định sang Mỹ lập nghiệp và phải lòng một người đàn ông ở đây. Tuy nhiên, chỉ đến khi mang bầu 3 tháng, cô mới phát hiện anh chưa ly dị vợ và còn có con 8 tháng với một người phụ nữ nữa. Lúc này, nữ diễn viên mới đau đớn phát hiện bản thân đang phải cùng lúc “chung chồng” với 2 người phụ nữ khác.

hoang anh 3
Nữ diễn viên đang là mẹ 4 con - Ảnh: FB

Sau khi người đàn ông này dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với 2 người phụ nữ kia, cô quyết định tái hôn với anh. Thế nhưng, đã rất lâu Thắm Bebe không còn chia sẻ hình ảnh chồng trên mạng xã hội.

Hiện tại, bên cạnh công việc diễn viên, Thắm Bebe có cuộc sống ổn định tại Mỹ với nghề thẩm mỹ và bảo hiểm.

Mẹ vợ Hoàng Anh chua xót nói về con rể cũ sau khi con gái tố chồng bội bạc, bỏ con không màng

Mẹ vợ Hoàng Anh chua xót nói về con rể cũ sau khi con gái tố chồng bội bạc, bỏ con không màng

Chuyện Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm chung sống khiến công chúng vô cùng hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Hoàng Anh Hoàng Anh ly hôn Hoàng Anh và vợ

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026