Mẹ vợ Hoàng Anh chua xót nói về con rể cũ sau khi con gái tố chồng bội bạc, bỏ con không màng

Hậu trường 09/12/2020 10:15

Chuyện Hoàng Anh và vợ Việt kiều Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm chung sống khiến công chúng vô cùng hoang mang.

Sau 3 năm kết hôn, diễn viên Hoàng Anh và Quỳnh Như đã chính thức ly hôn. Thông tin này do vợ nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" lên tiếng xác nhận vào chiều 8/12. Điều đáng chú ý, cô còn đăng kèm dòng tâm sự dài tố chồng thiếu trách nhiệm với con gái, phũ với tình nghĩa vợ chồng.

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Sau 3 năm kết hôn, Hoàng Anh và vợ đã chia tay - Ảnh: FB

Sau khi con gái công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ, mẹ vợ Hoàng Anh đã đăng tải status dài đầy ẩn ý. Bà xót xa nói về chuyện Quỳnh Như bị chồng cũ phủi bỏ ân tình và tự trách mình đã nhìn lầm người.

Mẹ vợ Hoàng Anh chia sẻ: "Gửi con gái! Mẹ biết rằng ngay lúc này đây con rất đau lòng và chua xót khi 1 người từng yêu thương gắn bó với mình lại vội vàng quên nghĩa 'Tào Khang' bạc như vôi phủi bỏ ân tình, quên đi con trẻ vứt áo ra đi. Đời mà con. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Mẹ cũng có 1 phần sai khi nhìn lầm Như hả? Phụ nữ có bao lần thanh xuân đi qua để uổng phí. Thời gian 3 năm không đủ dài, mà cũng không phải ngắn cho 1 cuộc tình kết thúc trong ê chề?".

Bà động viên con gái sau cú sốc hôn nhân: "Mẹ chỉ mong sao con thật mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này để bước tiếp và lo lắng cho Nu. Đời còn dài, nên hãy sống thật tốt nha con, trời xanh tự khắc sẽ an bài. Bên cạnh con luôn có Ba Mẹ và những người yêu thương con. Vững lòng nha con gái. Mẹ mong sớm được đoàn tụ cùng con. Yêu và nhớ con và Nu nhiều lắm. Ngoại gởi đến Nu nhiều cái hôn".

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Mẹ Quỳnh Như nhắn nhủ đến con gái khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB

Hiện tại, diễn viên Hoàng Anh vẫn chưa lên tiếng chuyện hôn nhân đổ vỡ và những lời tố không hay của vợ cũ.

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