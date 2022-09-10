Mới đây, theo thông tin chia sẻ với báo Thanh Niên, cháu gái của NSƯT Vũ Linh là ca sĩ Hồng Phượng cho biết tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ đã nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tại, sức khỏe của "ông hoàng cải lương" đã cải thiện hơn, có thể ngồi và nói chuyện nhiều: "Những ngày trước cậu rất mệt. Còn bây giờ thì sức khỏe của cậu tốt hơn".

Sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, NSƯT Vũ Linh đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe.(Ảnh: Báo Thanh Niên)

Hiện tại, giới nghệ sĩ Việt đang hướng về ngày Tổ nghề sân khấu. Cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh cũng chia sẻ, thời gian trước đó khi còn khỏe mạnh, nghệ sĩ Vũ Linh thường xuyên thắp hương nhân dịp Tổ nghiệp. Năm nay Vũ Linh cũng cúng Tổ nhưng không mời ai do tình hình sức khỏe vẫn còn yếu và không đảm bảo "Năm nay cậu cũng cúng Tổ nhưng không mời ai. Tôi nói để mọi người an tâm vì hiện tại, sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, cậu Vũ Linh đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, cậu hơi ốm nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người vì hình ảnh không được đẹp", cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh - Hồng Phượng cho hay.