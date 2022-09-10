NSƯT Vũ Linh từng lâm bệnh nặng khiến sức khỏe xuống cấp trầm trọng, cháu gái ruột thay mặt tiết lộ tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ

Hậu trường 10/09/2022 09:06

Tình hình sức khỏe của NSƯT Vũ Linh sau thời gian dài điều trị đã có những chuyển biến gây bất ngờ.

Mới đây, theo thông tin chia sẻ với báo Thanh Niên, cháu gái của NSƯT Vũ Linhca sĩ Hồng Phượng cho biết tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ đã nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tại, sức khỏe của "ông hoàng cải lương" đã cải thiện hơn, có thể ngồi và nói chuyện nhiều: "Những ngày trước cậu rất mệt. Còn bây giờ thì sức khỏe của cậu tốt hơn".

NSƯT Vũ Linh từng lâm bệnh nặng khiến sức khỏe xuống cấp trầm trọng, cháu gái ruột thay mặt tiết lộ tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ - Ảnh 1
Sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, NSƯT Vũ Linh đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe.(Ảnh: Báo Thanh Niên)

Hiện tại, giới nghệ sĩ Việt đang hướng về ngày Tổ nghề sân khấu. Cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh cũng chia sẻ, thời gian trước đó khi còn khỏe mạnh, nghệ sĩ Vũ Linh thường xuyên thắp hương nhân dịp Tổ nghiệp. Năm nay Vũ Linh cũng cúng Tổ nhưng không mời ai do tình hình sức khỏe vẫn còn yếu và không đảm bảo "Năm nay cậu cũng cúng Tổ nhưng không mời ai. Tôi nói để mọi người an tâm vì hiện tại, sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, cậu Vũ Linh đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, cậu hơi ốm nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người vì hình ảnh không được đẹp", cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh - Hồng Phượng cho hay.

NSƯT Vũ Linh từng lâm bệnh nặng khiến sức khỏe xuống cấp trầm trọng, cháu gái ruột thay mặt tiết lộ tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ - Ảnh 2
Cháu ruột tiết lộ tình hình sức khỏe của Vũ Linh đã có chuyển biến tích cực sau bạo bệnh. (Ảnh: FB Hồng Phượng)

Nữ ca sĩ vô cùng xúc động trước tình cảm và sự động viên của khán giả dành cho người cậu tài hoa. Theo đó, Hồng Phượng thường xuyên đưa cho cậu xem tin nhắn ủng hộ, quan tâm của khán giả vì NSƯT Vũ Linh không sử dụng mạng xã hội: "Cậu không nghĩ rằng khán giả lại còn thương yêu cậu nhiều như vậy. Chính tôi khi đứng trên sân khấu cũng cảm thấy rợn người vì xúc động. Tôi hay nhắn cậu giữ sức khỏe vì khán giả, ông Tổ vẫn còn thương cậu lắm", Hồng Phượng chia sẻ với Thanh Niên.

NSƯT Vũ Linh từng lâm bệnh nặng khiến sức khỏe xuống cấp trầm trọng, cháu gái ruột thay mặt tiết lộ tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ - Ảnh 3
Nghệ sĩ Vũ Linh từng có thời điểm ông lâm bệnh nặng (Ảnh: FB nghệ sĩ Vũ Linh)
NSƯT Vũ Linh từng lâm bệnh nặng khiến sức khỏe xuống cấp trầm trọng, cháu gái ruột thay mặt tiết lộ tình hình hiện tại của nam nghệ sĩ - Ảnh 4
Vũ Linh được khán giả yêu mến phong danh là "Ông hoàng cải lương" của showbiz Việt. (Ảnh: FB nghệ sĩ Vũ Linh)

NSƯT Vũ Linh là một cái tên gạo cội được nhiều khán giả yêu mến cũng như đồng nghiệp kính trọng. Nam nghệ sĩ gắn liền với những tác phẩm nổi tiếng như Trảm Trịnh Ân, Thái Tử Đan Giả Gái, Thần Nữ, Ngũ Linh Kỳ… Tuy nhiên sức khỏe của Vũ Linh cũng khiến nhiều người lo lắng khi trong 5 năm trở lại đây có dấu hiệu ‘xuống dốc’.

Từng có thời điểm ông lâm bạo bệnh, cột sống lẫn đường ruột đều có vấn đề nên không thể đi diễn. Đó cũng là lý do “ông hoàng cải lương” vắng bóng trên sân khấu suốt thời gian dài. Hiện tại bên cạnh sự thương yêu của đồng nghiệp, khán giả, ông cũng được sự chăm sóc chu đáo từ người thân.

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Mới đây, nữ nghệ sĩ Hồng Phượng đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của NSƯT Vũ Linh sau một quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

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