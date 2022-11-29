NSƯT Công Ninh lo sợ vụ việc của TikToker xúc phạm người nghèo sẽ khiến 'khán giả sẽ đánh đồng sinh viên sân khấu'

Hậu trường 29/11/2022 19:46

Dưới cương vị một giảng viên tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, NSƯT Công Ninh lo rằng vụ việc của một TikToker gần đây sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của nhiều sinh viên tại đây.

Gây xôn xao mạng xã hội thời điểm hiện tại là đoạn clip làm từ thiện của TikToker Nờ Ô Nô khi gọi cụ bà ngồi ở bến xe bus là "bà già nghèo khổ". Hầu hết mọi người đều cho rằng cách hành xử của nam TikToker rất thiếu tôn trọng đối với bà cụ lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn trong clip. Được biết, trước khi trở thành một nhân vật nổi tiếng trên TikTok, Nờ Ô Nô (tên thật là: Phạm Đức Tuấn) từng có khoảng thời gian theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

NSƯT Công Ninh lo sợ vụ việc của TikToker xúc phạm người nghèo sẽ khiến 'khán giả sẽ đánh đồng sinh viên sân khấu' - Ảnh 1
Nờ Ô Nô từng theo học tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, NSƯT Công Ninh, hiện đang là giảng viên tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đã có vài lời chia sẻ với truyền thông. Theo đó, NSƯT Công Ninh cảm thấy buồn vì Nờ Ô Nô là sinh viên của trường nhưng mang một dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như nhiều sinh viên.

"Dù không trực tiếp giảng dạy nhưng điều này sẽ khiến người ta đánh đồng với các sinh viên. Mong là các em sẽ vượt qua giai đoạn này và nên làm một điều gì đó thiên về nghệ thuật." - NSƯT Công Ninh nói.

NSƯT Công Ninh lo sợ vụ việc của TikToker xúc phạm người nghèo sẽ khiến 'khán giả sẽ đánh đồng sinh viên sân khấu' - Ảnh 2
NSƯT Công Ninh lo rằng vụ việc của Nờ Ô Nô sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của nhiều sinh viên tại đây - Ảnh: Internet

NSƯT Công Ninh cho biết nhà trường luôn giảng dạy nghề đi đôi với những giá trị đạo đức, luôn hướng đến đạo đức, tư cách của người nghệ sĩ tương lai. NSƯT Công Ninh chia sẻ: "Nghệ sĩ phải đẹp trong mắt công chúng thì mới đi lâu được với nghề, mới chinh phục được trái tim khán giả".

Theo Tiền Phong, chiều ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Đức Tuấn (26 tuổi, quê Kiên Giang) - chủ tài khoản Tiktok Nờ Ô Nô về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc", theo Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020.

NSƯT Công Ninh lo sợ vụ việc của TikToker xúc phạm người nghèo sẽ khiến 'khán giả sẽ đánh đồng sinh viên sân khấu' - Ảnh 3
Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Đức Tuấn (TikToker Nờ Ô Nô) - Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, TikToker Nờ Ô Nô đã thừa nhận bản thân bất cẩn lời nói dùng với người già, neo đơn, không phù hợp với đạo đức gây ảnh hưởng người khác và dư luận. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng còn buộc nam TikToker này phải cam kết không tái phạm hành vi tương tự.

NSƯT Công Ninh lo sợ vụ việc của TikToker xúc phạm người nghèo sẽ khiến 'khán giả sẽ đánh đồng sinh viên sân khấu' - Ảnh 4

Đại diện TikTok cũng đã tiến hành khóa tài khoản của TikToker này và đưa ra thông báo: "Chúng tôi đã khóa tài khoản của người dùng @tuanbrice (hay còn được biết tới với tên gọi “Nờ Ô Nô”) vĩnh viễn vì những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng này đăng tải".

Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày

Giữa ồn ào TikToker Nờ Ô Nô miệt thị người nghèo, một ca sĩ Việt bất ngờ 'nằm không cũng dính đạn', bị netizen chửi xối xả cả ngày

Sự việc khiến nam ca sĩ này không khỏi hoang mang và khó chịu vì bị chửi liên tục đến mức phải lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Nờ Ô Nô NSƯT Công Ninh TikToker Nờ Ô Nô Tiktoker miệt thị người nghèo

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh