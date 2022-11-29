Dưới cương vị một giảng viên tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, NSƯT Công Ninh lo rằng vụ việc của một TikToker gần đây sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của nhiều sinh viên tại đây.

Gây xôn xao mạng xã hội thời điểm hiện tại là đoạn clip làm từ thiện của TikToker Nờ Ô Nô khi gọi cụ bà ngồi ở bến xe bus là "bà già nghèo khổ". Hầu hết mọi người đều cho rằng cách hành xử của nam TikToker rất thiếu tôn trọng đối với bà cụ lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn trong clip. Được biết, trước khi trở thành một nhân vật nổi tiếng trên TikTok, Nờ Ô Nô (tên thật là: Phạm Đức Tuấn) từng có khoảng thời gian theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nờ Ô Nô từng theo học tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM - Ảnh: Internet Liên quan đến vụ việc, NSƯT Công Ninh, hiện đang là giảng viên tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đã có vài lời chia sẻ với truyền thông. Theo đó, NSƯT Công Ninh cảm thấy buồn vì Nờ Ô Nô là sinh viên của trường nhưng mang một dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như nhiều sinh viên.

"Dù không trực tiếp giảng dạy nhưng điều này sẽ khiến người ta đánh đồng với các sinh viên. Mong là các em sẽ vượt qua giai đoạn này và nên làm một điều gì đó thiên về nghệ thuật." - NSƯT Công Ninh nói. NSƯT Công Ninh lo rằng vụ việc của Nờ Ô Nô sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của nhiều sinh viên tại đây - Ảnh: Internet NSƯT Công Ninh cho biết nhà trường luôn giảng dạy nghề đi đôi với những giá trị đạo đức, luôn hướng đến đạo đức, tư cách của người nghệ sĩ tương lai. NSƯT Công Ninh chia sẻ: "Nghệ sĩ phải đẹp trong mắt công chúng thì mới đi lâu được với nghề, mới chinh phục được trái tim khán giả".

Theo Tiền Phong, chiều ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Đức Tuấn (26 tuổi, quê Kiên Giang) - chủ tài khoản Tiktok Nờ Ô Nô về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc", theo Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020. Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Đức Tuấn (TikToker Nờ Ô Nô) - Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, TikToker Nờ Ô Nô đã thừa nhận bản thân bất cẩn lời nói dùng với người già, neo đơn, không phù hợp với đạo đức gây ảnh hưởng người khác và dư luận. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng còn buộc nam TikToker này phải cam kết không tái phạm hành vi tương tự. Đại diện TikTok cũng đã tiến hành khóa tài khoản của TikToker này và đưa ra thông báo: "Chúng tôi đã khóa tài khoản của người dùng @tuanbrice (hay còn được biết tới với tên gọi “Nờ Ô Nô”) vĩnh viễn vì những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng này đăng tải".

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