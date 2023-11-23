NSƯT Công Ninh: Kết hôn muộn ở tuổi 50 với cô học trò kém 21 tuổi, U70 không dư dả nhưng 'khéo co thì ấm'

Trái với sự nghiệp thăng hoa thì chuyện tình cảm đời tư của ông lại đến khá muộn. Tới khi bước sang tuổi 50, ông mới tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình cùng diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân, kém ông 21 tuổi. Tuy nhiên, dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác và quan điểm sống nhưng hiện tại, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh khá viên mãn. Đôi vợ chồng nghệ sĩ có một con gái 10 tuổi xinh xắn.

NSƯT Công Ninh gây ấn tượng với khán giả Việt qua các vai diễn hiền lành, chất phác trên màn ảnh nhỏ. Ông có thể được coi là một cây đa, cây đề trong làng phim Việt Nam. Ngoài công việc tham gia diễn xuất, NSƯT Công Ninh còn là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Đồng thời, ông cũng là người đào tạo ra nhiều diễn viên nổi tiếng.

Về phía mình, nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ đã nhung nhớ vợ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên: "Tôi đã thương nhớ vợ chỉ sau một lần cô ấy đến chào hỏi. Thật ra, lúc đó tôi chẳng ấn tượng gì hết, chỉ nghĩ học trò đến hỏi thăm thầy bình thường thôi. Sau đó, tự nhiên tôi về nhà thấy ngộ ngộ, nghĩ rằng cô ấy cũng có cái gì đó tạo cho mình sự nhớ nhung nhất định. Tôi lập tức tìm cách liên lạc rồi hai thầy trò nói chuyện với nhau".

Tại chương trình Vợ chồng son, nghệ sĩ Công Ninh từng chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ của mình và bà xã,. Theo đó, bà xã nghệ sĩ Công Ninh cho biết: "Tôi là học trò của anh Công Ninh. Thời điểm tôi vào học trường Sân khấu, anh Công Ninh đã rất nổi tiếng nhưng tôi cũng chỉ coi là đồng nghiệp của cô tôi. Sau đó, chúng tôi có cơ duyên gặp gỡ và trò chuyện nên dần thân thiết. Ban đầu, tôi cũng có chút e ngại về khoảng cách tuổi tác. Thế rồi, tôi dần nhận ra anh Công Ninh không quá hoàn hảo, cũng có những khuyết khiếm, vụng về. Vì thế nên tôi mở lòng hơn".

Nghệ sĩ Công Ninh và vợ tại chương trình Vợ chồng son

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian hẹn hò với "thầy", diễn viên Tuyết Vân hào hứng: "Lúc đó anh Công Ninh mời tôi đi xem phim. Tôi chỉ nghĩ đi coi phim với thầy vì hai thầy trò đều thích anh diễn viên người Mỹ đó. Tôi coi phim rất tập trung nhưng đang coi thì anh ấy quay qua ôm đầu tôi nói "thương quá à". Hành động đó làm tôi đứng hình, không dám quay qua nhìn anh ấy".

Mãi một lúc sau, nghệ sĩ Công Ninh mới thanh minh: "Tính tôi là thế, thương thì nói thương, thích ôm thì nói thích ôm. Tôi cũng chỉ dám ôm đầu chứ đâu dám hôn. Tôi cũng không biết phim đó phim gì luôn, chỉ ngồi xem cho có để có cơ hội gần gũi vợ".

Đôi vợ chồng nghệ sĩ hiện có một con gái 10 tuổi xinh xắn

Ở tuổi 61, ngoài công việc giảng dạy, Công Ninh còn tham gia các dự án phim. Vì bà xã làm nghệ sĩ lồng tiếng, có thu nhập hạn chế, con gái còn quá nhỏ, nên anh vẫn là trụ cột kinh tế gia đình dù đã nghỉ hưu.

Công Ninh bày tỏ, anh thấy bản thân phải có trách nhiệm kiếm tiền nuôi vợ con, đồng thời thấy tự hào vì mình vẫn còn đi làm được để giúp đỡ cho gia đình. Do công việc bận rộn, nên mỗi khi ở nhà, nam nghệ sĩ luôn cố gắng gần gũi, bù đắp cho vợ. Hiểu được tấm lòng của chồng, nên bà xã anh cũng không phàn nàn về chuyện này.

Ở tuổi 61, Công Ninh gồng gánh kinh tế gia đình dù đã nghỉ hưu. Vì bà xã làm nghệ sĩ lồng tiếng, có thu nhập hạn chế, con gái còn quá nhỏ

Công Ninh tâm sự thêm, anh không bận tâm bị nói "sợ vợ". "Sợ vợ mình thì có gì đâu mắc cỡ. Và tôi nghĩ không phải là sợ mà là tôn trọng vợ. Khi mâu thuẫn, người đàn ông chấp nhận lùi một bước rồi từ từ giải thích. Như vậy thì hạnh phúc gia đình mới có thể bảo vệ được. Nếu hai bên đều căng thì thế nào cũng vỡ" - nam nghệ sĩ từng chia sẻ với Ngoisao.

Vì hoàn cảnh không khá giả nên hiện tại, Công Ninh chọn lối sống giản dị, không dùng hàng hiệu hay tiêu xài hoang phí. Tuy được nhiều người biết đến và mến mộ nhưng hàng ngày, anh vẫn đi diễn trong thành phố bằng xe máy, còn quay ở tỉnh xa thì đón xe khách. Ngoài ra, từ 2 - 3 năm trước, Công Ninh mua một căn nhà trả góp ở Quận 7, TP.HCM. Vì thế, vợ chồng anh đang cố gắng tích cóp để thanh toán khoản nợ mua nhà.

Vì hoàn cảnh không khá giả nên hiện tại, Công Ninh chọn lối sống giản dị, không dùng hàng hiệu hay tiêu xài hoang phí. Hàng ngày, anh vẫn đi diễn trong thành phố bằng xe máy, còn quay ở tỉnh xa thì đón xe khách

Tuy phải gồng gánh kinh tế gia đình, nhưng nam nghệ chỉ cảm thấy mệt thể xác, còn tinh thần thì thoải mái, hạnh phúc bởi luôn được bà xã động viên, con gái ngoan tạo động lực và nhà cửa êm ấm.