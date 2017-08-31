Nghệ sĩ Chí Trung thẳng thắn chia sẻ, bản thân chỉ thích xem phim Mỹ còn phim Việt hầu như anh không theo dõi.

NSƯT Chí Trung chiều 30/8 tham gia buổi họp báo ra mắt phim Ghét thì yêu thôi tại Hà Nội. Tại buổi ra mắt, Chí Trung đã khiến nhiều người sốc với phát ngôn của mình.

Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, bản thân anh chỉ thích xem phim Mỹ vì thích tiết tấu nhanh gọn và cách làm của họ. Còn với phim Việt, anh nói: “Phim của chúng ta không có tiết tấu gì cả, chỉ kéo dài cho nó vui, cho đủ tiền tài trợ".

Ngoài ra, NSƯT Chí Trung cũng cho biết bộ phim Ghét thì yêu thôi sẽ thay thế Người phán xử trên kênh VTV3 trong thời gian tới.

Đặc biệt, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, anh đánh giá cao về thành công mà phim Người phán xử đã để lại trong lòng công chúng. Song, anh cũng thú thật là mình chưa từng xem một tập nào của phim này. Giải thích lý do, NSƯT trả lời gây sốc: “Vì phim Việt Nam vớ vẩn”.

Khi được hỏi rằng với phát ngôn này anh có sợ làm dư luận xôn xao hay không, Chí Trung trả lời thoải mái: “Mọi người chán tôi lắm rồi mà" - theo Thời Đại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-chi-trung-phim-viet-nam-vo-van-toi-khong-bao-gio-xem-ke-ca-phim-toi-dong-toi-cung-khong-xem-232270.html