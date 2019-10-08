NS Xuân Hương kể chuyện được 'tặng 1 đạp' khi ôm chồng, tiết lộ thư tay của em chồng 22 năm trước

"Đêm đêm ôm con vào lòng mà nghe tim mình nát tan. Tôi thấy tôi vô cùng có lỗi với con tôi khi mà tôi không chọn được cho nó một người cha đúng nghĩa. Trong đầu ngổn ngang với câu hỏi “ly dị hay không ly dị?"...

Nghệ sĩ Xuân Hương vừa "xuất bản" chương 6 trong chuỗi bài viết "bóc trần" cuộc hôn nhân mà cô xem như "địa ngục trần gian" với chồng cũ - MC Thanh Bạch . Lần này, nữ nghệ sĩ tâm sự nhiều hơn về cảm xúc của chính mình, nỗi đau vì không cho con được một người cha đúng nghĩa. Sau khi nhận ra mình chỉ là bức bình phong, cô luôn dằn vặt chuyện có nên ly dị hay không.

Đứa con của tôi cũng là một báu vật đối với tôi vì tôi phải đổi cả cuộc đời của mình để có được. Tôi không thể để cho con tôi thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Con tôi không thể sống cù bơ cù bất như tôi ngày xưa. Tôi nghĩ tới anh. Tôi nghĩ tới ba má tôi và cả ba má anh sẽ bị tiếng đời dị nghị khi con mình ly dị", nghệ sĩ Xuân Hương kể.

Giờ đây dẫu là một gia đình tan nát, nhưng dù sao đó cũng là một cái vỏ bọc cho tôi bám víu để tôi tự huyễn hoặc rằng tôi cũng có một gia đình. Nếu tôi buông tay thì tất cả ước mơ của cả một đời khốn khổ về một mái ấm gia đình (dẫu chỉ là cái bề ngoài mong manh để tự lừa dối mình) cũng sẽ vỡ vụn, tan nát.

Nghệ sĩ Xuân Hương 'bóc phốt' MC Thanh Bạch sau 13 năm ly hôn - Ảnh: Internet

Trước sóng gió cuộc đời, cô vẫn luôn nghĩ cho con trai. Động lực duy nhất để vợ cũ Thanh Bạch tiếp tục cố gắng chịu đựng là con trai Thanh Tú: "Tôi lại nghĩ đến tương lai đen tối của con tôi nếu ba má nó ly hôn như những đứa con của nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự như tôi đã từng biết. Trong đầu tôi ngổn ngang với muôn ngàn câu hỏi. Tôi thấy khiếp sợ nếu như con tôi có bề nào. Thôi thì vì con, tôi sẽ cố gắng lê lết cuộc đời mình thêm phút nào hay phút ấy cho con tôi có được đầy đủ cha mẹ, mà tôi không ngờ rằng cái không khí gia đình đang giết lần giết mòn con tôi và dần dần biến nó thành cậu bé tự kỷ".

Cô tiếp tục kể về MC Thanh Bạch: "Trong lúc tôi ruột gan tôi rối bời thì anh khóc như mưa vì nhớ “thằng vợ”. Anh than khóc với tôi rằng anh nhớ nhung như thế nào. Ôi trời tôi tưởng như mình có con gái đang tuổi mới biết yêu. Anh vật vã bỏ ăn bỏ uống như mấy người đang cấn thai vậy. Nhờ anh mà lần đầu tiên tôi mới biết tình yêu ở lứa tuổi dậy thì là như thế nào.

Nhớ nhung là vậy. Nhưng trong lúc tạm xa vắng, anh “cải thiện” bằng cách kêu mấy người đấm bóp dạo vô nhà, mở nhạc du dương nhè nhẹ, ánh sáng mờ ảo... anh nhắm mắt lại hưởng thụ những màn vuốt ve đến rợn người. Tôi nhìn thấy rồi bỗng thắc mắc, có phải chăng tôi đã trở thành một bà tài phán trong một động nào đó! Rồi tôi nhớ tới trước kia khi anh đã ngủ riêng từng có lần tôi ôm anh thì được anh “tặng” cho tôi một đạp làm tôi thấy thật nhục nhã".

Chương 6 với tựa đề 'Bên bờ vực thẳm' vừa được cô chia sẻ - Ảnh: FB

Chưa dừng lại ở đó, nghệ sĩ Xuân Hương còn chia sẻ về bức thư tay của em gái Thanh Bạch: "Tổng Tham Mưu Trưởng cô Ba đã dày công soạn thảo một bức tâm thư dày cộm đến hơn chục trang giấy học trò. Trong đó có phân tích rõ tại sao phải ly dị, lý do là tôi không thần phục nhà chồng, quá hỗn hào với mẹ chồng và cô Ba, không coi chồng ra gì. Sau cùng vị Tổng Tham Mưu Trưởng kết luận một câu xanh rờn rằng: Anh ly dị đi! Em sẽ bên cạnh anh để Thanh Bạch mãi mãi trong lòng quần chúng. Anh nghe lời em đi!

Trong thư Tổng Tham Mưu cô Ba còn phân tích thêm cho anh rằng anh già và xấu hơn “thằng chị dâu” nên về dài lâu sẽ không bền vì sự chênh lệch ngày càng xa sợ “thằng chị dâu” sẽ bỏ anh mà đi. Cô Ba cũng nhắc anh nên tạm thời đừng liên lạc với “thằng vợ”, nếu không thì bà Hương sẽ cho người rình rập để bắt quả tang rồi bả rêu rao thì khó ly dị. Lá thư đó đến bây giờ tôi vẫn còn giữ như một “báu vật”, từ năm 1997 đến nay đã gần 1/4 thế kỷ".

Chia sẻ một phần bức thư tay của em gái Thanh Bạch, cô chú thích: 'Bút tích của Tổng Tham Mưu cô Ba' - Ảnh: FB

Sau những áp lực lớn trong chuyện hôn nhân, nghệ sĩ Xuân Hương phát hiện tình trạng sức khỏe không tốt. Thậm chí cô từng bị bác sĩ cảnh báo sẽ bị điên nếu tiếp tục tình trạng như vậy.

"Không biết tự bao giờ tôi thấy rằng tôi hay quên một cách khủng khiếp, lên sân khấu diễn những tiết mục đã quá quen thuộc nhưng đang nói nửa câu trước đã không biết nửa câu sau tôi phải nói gì. May mà tôi vẫn nhớ ra kịp lúc. Đồng thời đầu tôi thường xuyên đau như búa bổ. Những cơn nhức đầu như tiếng búa nện vô đầu từ mọi góc mọi hướng. Kèm theo đó là cái cảm giác nóng như sôi trong óc và cái sọ như có ai lấy miếng cước chùi nồi xát vào đó từng hồi liên tục. Tính tình thì nóng nảy bất thường. Bệnh trạng của tôi may là được một người bạn bác sĩ phát hiện và dẫn tôi đi bác sĩ tâm thần.

Bác sĩ cho toa mua thuốc, kết luận bệnh đã rất nặng. Tôi nói lại với anh về tình hình sức khoẻ tồi tệ của tôi và nói với anh rằng bác sĩ nói nếu như tình trạng này vẫn tiếp tục thì có thể tôi sẽ trở thành người điên. Tôi tha thiết năn nỉ anh mong rằng anh và gia đình anh hãy bớt khủng bố tôi để tôi còn có thể sống để lo cho con tôi. Nếu như tôi phát điên mà anh không bắt được tôi đưa vô nhà thương điên thì biết đâu tôi sẽ xé quần áo đi rong ngoài đường nói nhảm những chuyện tệ hại của anh và gia đình anh làm cho tôi thân tàn ma dại thì gia đình anh sẽ bị mang tiếng. Thôi thì coi như anh cứu một mạng người vừa giữ tiếng tốt cho gia đình. Vậy mà anh lạnh lùng như nghe tin con chuột bị xe cán chết rồi anh vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của Bộ Tổng Tham Mưu đề ra.

Uống thuốc được ba năm nhưng bệnh tình càng nặng hơn vì tình hình chiến sự vẫn tiếp tục, vùng vịnh vẫn bị dội bom thê thảm. Tôi bỏ thuốc không uống nữa. Tôi lại năn nỉ anh. Tôi nói rằng bây giờ bệnh đã quá nặng. Nếu như tôi và anh không ly dị được và nếu sau này anh chết trước tôi thì xin anh hãy chừa cho tôi vài giọt nước mắt để khóc tiễn biệt anh. Trong đám tang không phải người ta lấy nước mắt để đo tình cảm của người thân. Nhưng nếu người chồng chết mà người vợ ráo hoảnh không một giọt nước mắt thì mọi người sẽ đặt dấu hỏi to tướng về người chồng đã đối xử với vợ như thế nào. Nhìn nét mặt lạnh tanh của anh lòng tôi tan nát. Tôi chẳng còn chút hy vọng nào. Và tôi lại đem hết sức tàn ra chiến đấu với cối xay gió", nghệ sĩ Xuân Hương viết.

Cô cho biết sẽ viết tiếp chương 7 của câu chuyện đời mình - Ảnh: Internet

Những câu chuyện chưa bao giờ được kể về hôn nhân của Thanh Bạch - Xuân Hương vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.