NS Châu Thanh tiết lộ bất ngờ chuyện tái hợp vợ cũ sau 10 năm ly hôn: 'Bây giờ có đến ngày nhắm mắt, tôi và vợ cũng không thể nào chia tay nhau được'

Ít ai biết, nam nghệ sĩ từng có giai đoạn phải bỏ nghề về quê làm ruộng vì chỉ biết hát mà không diễn được. Nhưng lúc ở nhà và khi nghe nghệ sĩ Thanh Tuấn, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ... ca trên radio, Châu Thanh lại nôn nao trở lại với nghề. Sau đó, ông quyết định đi theo nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ học diễn xuất.

Nhắc đến Châu Thanh , khán giả đặc biệt ấn tượng với khả năng ca vọng cổ dài hơi. Ngày còn trẻ, ông đã có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật cải lương. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, ông cho biết mình từng là một nông dân làm ruộng. Nhờ có cơ hội gặp gỡ và được nghệ sĩ Diệp Lang giúp đỡ, cộng với tài năng của mình mà Châu Thanh dần nổi tiếng và được các đoàn hát săn đón.

Thăng hoa trong sự nghiệp là vậy nhưng cuộc sống hôn nhân của Châu Thanh cùng vợ là Ngọc Huyền Châu không như mơ ước. Cả 2 từng gặp nhiều trắc trở sau thời gian chung sống cùng nhau. Do ông thường đi diễn xa nhà khiến hôn nhân tan vỡ, cả 2 chia tay suốt 10 năm. Kết thúc với Ngọc Huyền Châu, ông quyết định đi thêm bước nữa nhưng cuộc hôn nhân này cũng không trọn vẹn.

Nghệ sĩ Châu Thanh tâm sự ông sẵn sàng cống hiến hết mình vì nghệ thuật, mong ước sao có sức khỏe để tiếp tục biểu diễn bằng tất cả tâm huyết. "Tôi yêu quý cải lương lắm, hai tiếng cải lương đối với tôi rất thiêng liêng. Cải lương đã thay đổi số phận cuộc đời tôi từ một anh nông dân trở thành nghệ sĩ Châu Thanh. Cũng nhờ cải lương mà tôi lo được cho cha mẹ có nhà cửa. Hiện tại căn nhà tôi đang ở cũng nhờ cải lương, nhờ khán giả yêu mến mà có" - ông nói.

Sau nhiều truân chuyên, ông nhờ con gái để "nối lại tình xưa" với vợ cũ. Khi được hỏi về chuyện “cua” lại Ngọc Huyền Châu sau 10 năm chia tay, nam nghệ sĩ kể: “Sau lần đến tiệc sinh nhật con gái, hôm sau tôi có gọi điện cho cô ấy và hỏi: “Em còn đẹp quá mà sao không có gia đình khác?”. Cô ấy nói là: “Tại tôi chưa có người hợp chứ không phải tôi đợi ông đâu”. Mình cũng hỏi thăm, mời đi ăn có đầy đủ vợ chồng, con cái. Tôi mới hỏi là: “Nếu giờ anh muốn ở lại với em thì em có đồng ý không?”.

Cả 2 từng gặp nhiều trắc trở sau thời gian chung sống cùng nhau. Do ông thường đi diễn xa nhà khiến hôn nhân tan vỡ, cả 2 chia tay suốt 10 năm

Thấy cô ấy cười cười là mình biết rồi. Sau khi về bên nhau đến nay cũng 26 năm. Dĩ nhiên sau này cũng có sóng gió, nhưng mình đã vượt qua được đoạn đường lớn lao nhất thì những sóng gió này không là gì. Bây giờ có đến ngày nhắm mắt, tôi và vợ cũng không thể nào chia tay nhau được”.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Châu Thanh từng cho biết, sau khi “gương vỡ lại lành”, cả hai có thêm người con thứ ba là Châu Ngọc Tiên. Chưa được bao lâu cuộc hôn nhân một lần nữa rạn nứt. Nam nghệ sĩ quyết định đi tu, nhưng bất ngờ lại “quay xe” phút chót nhờ hành động đặc biệt của cô con gái vừa lên 3.

Sau khi “gương vỡ lại lành”, cả hai có thêm người con thứ ba là Châu Ngọc Tiên. Chưa được bao lâu cuộc hôn nhân một lần nữa rạn nứt

“Tính trở về để yên ổn cuộc sống vợ chồng nhưng chưa được nên thôi. Tôi với Đức Long - chồng Cẩm Tiên quyết định đi tu. Bữa đó tôi chở Châu Tiên về ở với tôi vài hôm rồi tôi mới đi, lúc chở con về thì con bé không chịu, đứng khóc ‘ba ơi, đừng bỏ con” nên thôi tôi lại về với gia đình” - nghệ sĩ Châu Thanh nhắc lại.

Ở hiện tại, sau nhiều lần rạn nứt, cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ Châu Thanh tính đến hiện tại đã thực sự viên mãn, vợ chồng càng thêm tâm đầu ý hợp, sự hiếu thuận của con cái cũng khiến nam nghệ sĩ rất tự hào.