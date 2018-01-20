Nóng: Phát hiện Trường Giang - Nhã Phương dắt tay nhau đi Thái Lan sau màn cầu hôn dậy sóng trên truyền hình

Hậu trường 20/01/2018 14:41

Theo hình ảnh mới nhất mà một người bạn của Nhã Phương chia sẻ, hiện tại cặp đôi đang vi vu ở Thái Lan để quay chung một dự án quảng cáo.

 

Sau màn cầu hôn dậy sóng trên truyền hình tại lễ trao giải Mai Vàng, Trường GiangNhã Phương trở thành tâm điểm chú ý của dư luận suốt hai ngày qua. Trong khi những người ngoài cuộc là các nghệ sĩ chứng kiến vụ việc đã lần lượt lên tiếng thì hai nhân vật chính vẫn “áng binh bất động”. Chính điều này làm dấy lên những lời đồn thổi không hay về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.

Thậm chí, nhiều người cho rằng Trường Giang - Nhã Phương đã cãi nhau nảy lửa và chính thức chia tay ngay trong đêm 18/1. Một vài cư dân mạng còn khẳng định, có nghe thấy hai diễn viên gây gổ trong tháng máy chung cư vì Nhã Phương nhất quyết trả nhẫn cho bạn trai.

Nóng: Phát hiện Trường Giang - Nhã Phương dắt tay nhau đi Thái Lan sau màn cầu hôn dậy sóng trên truyền hình - Ảnh 1
Nhiều người cho rằng, Nhã Phương bị ép phải nhận lời cầu hôn của Trường Giang - Ảnh: Zing

Tuy nhiên, mới đây một người trong êkip quay quảng cáo cho Nhã Phương đã tung lên mạng xã hội hai bức ảnh chụp nữ diễn viên đang nở nụ cười rất hạnh phúc. Phía trước Nhã Phương xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh, có dáng vẻ rất giống Trường Giang.

Chú thích vào bài đăng, người này khẳng định cặp đôi “dậy sóng showbiz” đang làm việc cùng nhau ở Thái Lan. Đối chiếu với thông tin mà chị gái Nhã Phương chia sẻ trên Zing, đây đúng là những hình ảnh được chụp cách đây vài giờ. Trước đó, chị gái Nhã Phương - Bích Trâm hé lộ rằng em gái đã đi Thái Lan quay quảng cáo ngay sau khi nhận lời cầu hôn của Trường Giang.

Nóng: Phát hiện Trường Giang - Nhã Phương dắt tay nhau đi Thái Lan sau màn cầu hôn dậy sóng trên truyền hình - Ảnh 2
Hiện tại, cặp đôi vẫn đang vi vu ở Thái Lan chứ không hề xích mích như lời đồn - Ảnh: FBNV
Nóng: Phát hiện Trường Giang - Nhã Phương dắt tay nhau đi Thái Lan sau màn cầu hôn dậy sóng trên truyền hình - Ảnh 3
Phải chăng, showbiz Việt sắp có một đám cưới khủng? - Ảnh: FBNV
Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình

Cuối cùng, Nhã Phương đã có phản ứng đầu tiên sau màn cầu hôn 'chấn động' của Trường Giang trên sóng truyền hình

Sau khi nhận lời cầu hôn của Trường Giang trên sóng truyền hình trực tiếp, Nhã Phương khiến nhiều người lo lắng khi “án binh bất động” nhiều giờ liền. Tuy nhiên, mới đây người đẹp đã hoạt động trở lại trên trang cá nhân để trấn an fan.

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