Những tranh cãi xung quanh MV 'Trái tim yêu thương' của Thúy Vân, Netizen phải thốt lên 'Chị thâm lắm'

Hậu trường 09/07/2022 15:32

Thúy Vân lần đầu lấn sân sang ca hát, MV Trái tim yêu thương nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Từ nay, hãy gọi Thuý Vân là ca sĩ, xin hãy lãng quên danh hiệu Á hậu 2 năm xưa đi. Chị Vân: "Chị thâm lắm". Đó là câu netizen phải thốt lên khi xem xong MV của chị. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hàng loạt các chi tiết trong MV Trái Tim Yêu Thương đều mang ý ám chỉ sự kiện năm xưa.

Những tranh cãi xung quanh MV 'Trái tim yêu thương' của Thúy Vân, Netizen phải thốt lên 'Chị thâm lắm' - Ảnh 1
Chị Vân: "Chị thâm lắm". Đó là câu netizen phải thốt lên khi xem xong MV của chị - Ảnh: InterneT

Tối ngày 6/7, MV Trái Tim Yêu Thương của Á hậu Thúy Vân ra mắt. Chưa đến 1 ngày sau khi lên sóng, MV có hơn 1,2 triệu lượt xem. Tên MV “Trái tim yêu thương” được nhiều người cho rằng lấy cảm hứng từ phát ngôn gây tranh cãi của giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019: “Chọn hoa hậu vì trái tim yêu thương’.

Đặc biệt, MV được tung sau khi Thuý Vân vừa hết nhiệm kì càng khiến nhiều người chờ đợi. Tuy nhiên, buổi họp báo chiều 6-7 khiến không ít người hâm mộ bất ngờ vì nhiều điều … “không thể tin được”.

Những tranh cãi xung quanh MV 'Trái tim yêu thương' của Thúy Vân, Netizen phải thốt lên 'Chị thâm lắm' - Ảnh 2
Nhiều tình tiết trong những phân đoạn của MV cho thấy Á hậu đang “bóng gió" đến "ai đó" - Ảnh: Internet

Nhiều tình tiết trong những phân đoạn của MV cho thấy Á hậu đang “bóng gió" đến "ai đó". Hoa hậu Khánh Vân được netizen réo gọi vì không những tên MV trùng với câu nói cực viral của người đẹp: “Em không có gì ngoài một trái tim yêu thương cả". Tuy nhiên ở phân đoạn cuối sự xuất hiện của nàng Hoa hậu này đã đập tan nghi vấn này.

Theo dõi MV, fan sắc đẹp có thể dễ dàng nhận ra có tất cả các vòng của Miss Universe Vietnam trong MV đều được Thúy Vân cài cắm một cách tinh tế nhưng đủ để mọi người nhận ra mình đang nhắm đến đối tượng nào.

Những tranh cãi xung quanh MV 'Trái tim yêu thương' của Thúy Vân, Netizen phải thốt lên 'Chị thâm lắm' - Ảnh 3
Khánh Vân mà người ta chọn đăng quang để đóng MV trái tim yêu thương, khiến dân tình thích thú - Ảnh: Internet

Hình ảnh viên kim cương trong MV được cho là giống viên kim cương được đính trên vương miện của Hoa hậu năm 2019. Chưa kể chiếc vương miện màu tím lịm tìm sim xuất hiện xuyên suốt MV. Ở cuối MV, cán cân bên vương miện lại nhỉnh lên cao so với trái tim yêu thương. Xem tới đây nếu ai còn khẳng định Thúy Vân không khịa "ai đó" thì chắc cũng ít hóng drama trong giới sắc đẹp lắm rồi.

Đúng là người thành công có lối đi riêng, mình bị chê trái tim "yếu" như người ta nói thì mình rủ luôn “trái tim yêu thương”. Khánh Vân mà người ta chọn đăng quang để đóng MV trái tim yêu thương, khiến dân tình thích thú.

Ở phân đoạn cuối của MV, hình ảnh robot Thúy Vân tan biến, chỉ còn lại một bông hoa anh đào xòe cánh. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình ẩn ý rằng, danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam cùng một Thúy Vân có trái tim yếu đuối chính thức tan biến. Chỉ còn lại một bông hoa anh đào, đó chính là ngôi vị Á Hậu Quốc Tế 2015 tại đất nước Nhật Bản - xứ sở của loài hoa anh đào.

Những tranh cãi xung quanh MV 'Trái tim yêu thương' của Thúy Vân, Netizen phải thốt lên 'Chị thâm lắm' - Ảnh 4
Hi vọng trong tương lai Thúy Vân sẽ mang đến cho khán giả một cú hit nào đó bất ngờ - Ảnh: Internet

Còn về phần nhạc, công bằng mà nói, Trái Tim Yêu Thương làm khán giả thỏa mãn phần melody, tuy nhiên có thể vì đây là sản phẩm đầu tay, vẫn còn một vài lỗi nhỏ chẳng hạn như ca từ hát quá nhanh khiến nhiều người không nghe kịp.

Dĩ nhiên, "đường dài mới biết ngựa hay", giống như tên tuổi của Thúy Vân ở thời điểm hiện tại rất được lòng khán giả. Biết đâu trong những sản phẩm tới, Thúy Vân sẽ mang đến cho khán giả một cú hit nào đó bất ngờ thì sao.

Dừng lại ở vị trí Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầy tiếc nuối. Nhưng dù là Thúy Vân Á hậu Quốc tế thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này hay Thuý Vân - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ hay Thuý Vân là ca sĩ, doanh nhân thì có một điều luôn nhất quán ở người đẹp này đó là tiếng nói của nữ quyền, hành động vì phụ nữ và trẻ em.

Nữ giới có quyền tự do lựa chọn trở thành hình mẫu mình muốn hướng đến’ để có thể truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang còn e dè, lo sợ bị đánh giá, giúp họ được trao quyền và tự do trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

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Tại buổi họp báo ra mắt MV mới, Thúy Vân đã có những chia sẻ xoay quanh về việc trở thành ca sĩ!

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