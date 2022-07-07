Thúy Vân nói về việc 'đá sân' thành ca sĩ: 'Câu chuyện muốn đi hát cũng tính bằng con số trên dưới 10 năm rồi'

Hậu trường 07/07/2022 09:16

Tại buổi họp báo ra mắt MV mới, Thúy Vân đã có những chia sẻ xoay quanh về việc trở thành ca sĩ!

Vừa qua, trong buổi họp báo ra mắt MV đầu tay, á hậu Thúy Vân đã có những chia sẻ với truyền thông về việc chính thức xoay quanh việc lấn sân sang con đường ca hát. Nói về hành trình chuẩn bị trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay, Thúy Vân cho biết: "Thật sự đây là dự án mà em đã ấp ủ đã rất lâu, và nếu ai đã biết em thì câu chuyện mà em muốn đi hát, em muốn làm sản phẩm âm nhạc này nó cũng tính bằng con số trên dưới 10 năm rồi.

Bắt đầu từ lúc em học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật là em đã bắt đầu suy nghĩ rằng em muốn có được những dự án đầu tiên.à sau đó, thì những con đường mà mình đi nó cũng đã mang lại cho mình rất nhiều những trải nghiệm. Trước dự án này cũng có những bài hát em đã từng sáng tác, thật ra có đôi lúc mình cũng tự hỏi rằng tại sao đến bây giờ mình mới bắt đầu làm những điều này, tại sao nó không phải là sớm hơn?

Nhưng sau khi em làm được tất cả mọi thứ thì mình tự đặt câu hỏi và mình tự trả lời cho mình là phải đến lúc này thì mình mới có những chất liệu để mình làm ra những sản phẩm như thế này. Tại vì em nghĩ, đối với những người làm sáng tạo, đặc biệt về những mảng như là: nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh,...thì điều làm cho mình cảm thấy trái tim của mình rung động đó chính là điều quan trọng nhất, chứ nó không phải là những điều mà mình đặt ra sẵn. Thật sự đối với bản thân Vân, có thể con đường Vân đi nó là một con đường vòng, nhưng nhờ con đường vòng ấy thì những trải nghiệm ở trong đó, những điều mà mình học tập được trong suốt thời gian qua".

Thúy Vân nói về việc 'đá sân' thành ca sĩ: 'Câu chuyện muốn đi hát cũng tính bằng con số trên dưới 10 năm rồi' - Ảnh 1
Thúy Vân nói về việc 'đá sân' thành ca sĩ: 'Câu chuyện muốn đi hát cũng tính bằng con số trên dưới 10 năm rồi' - Ảnh 2
Thúy Vân xinh đẹp trong buổi ra mắt MV đầy tay - Ảnh: Internet

Khi được hỏi rằng: "Thúy Vân có muốn trở thành một vocalist hay một performer hoặc thậm chí là cả hai hay không?", thì cô nàng đã có những chia sẻ đầy thú vị: "Chắc có lẽ thông điệp của ca khúc Trái tim yêu thương nó cũng đã nói lên điều đó, chúng ta có thể trở thành bất kì ai mà chúng ta muốn. Bản thân Vân, từ xưa đến giờ, chưa bao giờ xác định rằng mình sẽ phải như thế này, như thế kia,... Và đến khi nào con tim mình nói lên điều mà mình muốn làm gì thì mình làm điều đó.

Nhưng không phải những điều mình làm là những điều mà nó bộc phát, mà nó sẽ là những điều mình là có được sự chuẩn bị. Trước đây và đến thời điểm hiện tại, những quá trình tập luyện để làm ca sĩ thì nó cũng đã có thời gian để mình làm rất nhiều. Vậy nên với câu hỏi này, thật sự em vẫn chưa trả lời được rằng mình muốn đi theo hướng nào cố định. Tại vì bản thân Thúy Vân ở đây, mọi người thấy được 4 phút trên sóng, nhưng ở sau đó là một sự định hướng và là một sản phẩm tập thể".

Thúy Vân nói về việc 'đá sân' thành ca sĩ: 'Câu chuyện muốn đi hát cũng tính bằng con số trên dưới 10 năm rồi' - Ảnh 3
Khán giả hy vọng Thúy Vân 'lột xác' trong sản phẩm đầu tay này - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ úp mở của Thúy Vân về sản phẩm này, khán giả cảm thấy khá kì vọng. Nhiều người vẫn đang mong chờ sự lột xác của Thúy Vân trong những sản phẩm âm nhạc và chặng đường tiếp theo. 

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