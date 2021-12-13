Những ngày cuối đời của ca sĩ Ngô Quốc Linh: Nhiều dự án bị 'bỏ ngỏ', muốn sớm đi diễn trở lại

Ca sĩ Ngô Quốc Linh ra đi để lại nhiều công việc còn dở dang và niềm tiếc thương cho mọi người.

Chiều 11/12, thông tin ca sĩ Ngô Quốc Linh trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á, TP.HCM sau thời gian điều trị Covid-19 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Trước đó vào tháng 11, nam ca sĩ vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh hàng ngày của mình trên các trang mạng xã hội cá nhân. Anh cũng từng bày tỏ mong muốn sớm được đi diễn, đi du lịch ở nước ngoài sau thời gian dài chùn chân vì đại dịch.

Ca sĩ Ngô Quốc Linh hưởng dương 51 tuổi - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, ca sĩ Long Nhật tiết lộ, giọng ca 7x còn nhận lời cùng anh bay ra Hà Nội để chấm vòng chung kết một cuộc thi bolero được tổ chức trong tháng 12. Nhiều đồng nghiệp cũng chia sẻ, Ngô Quốc Linh ấp ủ nhiều kế hoạch thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới để đăng lên kênh youtube cho người hâm mộ cùng thưởng thức. Tuy nhiên, khi loạt dự định còn dang dở, anh không may bị mắc Covid-19.

Dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine, song sức khỏe của Ngô Quốc Linh dần chuyển biến xấu, qua đời sau hơn 1 tuần nằm viện do có bệnh lý nền về phổi.

Sáng 12/12, người thân đã đưa thi thể nam ca sĩ đi hỏa táng và tro cốt được đưa về nhà riêng ở Quận 12, TP.HCM để tổ chức tang lễ.

Cáo phó tang lễ của ca sĩ Ngô Quốc Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngô Quốc Linh được yêu mến bởi sở hữu chất giọng trầm ấm, phong cách biểu diễn tự tin. Các sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn tên tuổi như: Chuyện hoa sim, Tuổi nàng 15, Lời người ra đi, Tình em xứ Quảng, Hồng Ngự mang tên em,...

Sự nghiệp của anh trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm song anh vẫn giữ niềm đam mê và không ngại tham gia các chương trình lớn, nhỏ khi biết vẫn còn có người muốn nghe anh hát.

Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời: Bà xã khóc nghẹn, con trai thẫn thờ ôm tro cốt bố về nhà Thông tin ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nhiều người xót xa. Mới đây, tro cốt của cố ca sĩ đã được giao lại cho gia đình mang và nhà an táng.

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