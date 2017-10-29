Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm

Quá quen thuộc với những hình ảnh lung linh của các người đẹp Vbiz trên các phương tiện truyền thông, sau khi xem qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa này chắc hẳn nhiều người sẽ ngã ngửa vì sự thực không như mơ.

Vốn nổi tiếng là "nữ hoàng nội y" với thân hình cực chuẩn, Ngọc Trinh thường xuyên diện những bộ trang phục bó sát, gợi cảm khoe khéo từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp "Vòng eo 56" lại khiến người hâm mộ trầm trồ vì hình ảnh quá xinh đẹp, quá long lanh của mình.

Body với số đo hoàn hảo là thế nhưng không ít lần Ngọc Trinh lại để lộ ngấn mỡ vùng bụng khiến nhiều người nghi ngờ về vòng eo thật của cô. Liệu câu nói "dáng chuẩn như Ngọc Trinh" có còn đúng?

Hari Won

Không phải là mỹ nhân có dáng chuẩn "đét" như Ngọc Trinh, bà xã Trấn Thành từ lâu được biết đến là người có thân hình khá đầy đặn. Chính vì thế, chuyện Hari Won để lộ vòng eo ngấn mỡ khi xuất hiện trước công chúng đã không còn xa lạ gì.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào nhưng thân hình lại khiến Hari Won trông kém sang hơn hẳn. Dù đã nhiều lần nỗ lực giảm cân nhưng có vẻ người đẹp vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi thân hình "mỡ màng" bấy lâu nay của mình.

Mai Phương Thúy

Là nàng hoa hậu sở hữu chiều cao cực khủng, Mai Phương Thúy chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về thân hình của mình cho đến khi...lộ eo ngấn mỡ. Cứ tưởng người đẹp có một vòng eo săn chắc nhưng sự thật đằng sau những bức ảnh chưa Photoshop lại hoàn toàn trái ngược.

Sau khi gặp sự cố về thân hình không mấy đẹp của mình, Mai Phương Thúy đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và kịp "khoe" với khán giả hình ảnh ngực đầy, eo thon.

Hồ Ngọc Hà

Đâu phải lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, Hồ Ngọc Hà vẫn có những lần khiến khán giả ngỡ ngàng vì để nhược điểm này lọt vào ống kính. Vòng eo không mấy thon thả của nữ ca sĩ bị "tố cáo" bởi chính những bộ trang phục bó sát.

Là gái một con nhưng luôn ý thức giữ gìn thân hình đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ, Hồ Ngọc Hà rất hiếm khi để lộ những hình ảnh thả dáng kém đẹp. Việc để lộ vòng eo ngấn mỡ chắc hẳn chỉ là những “sự cố” nằm ngoài ý muốn của người đẹp.