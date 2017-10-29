Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm

Hậu trường 29/10/2017 20:08

Khi thiếu Photoshop, nhiều mỹ nhân Việt bị bóc mẽ với vòng eo ngấn mỡ, không hề lung linh như trên ảnh khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm.

Quá quen thuộc với những hình ảnh lung linh của các người đẹp Vbiz trên các phương tiện truyền thông, sau khi xem qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa này chắc hẳn nhiều người sẽ ngã ngửa vì sự thực không như mơ.

Ngọc Trinh

Vốn nổi tiếng là "nữ hoàng nội y" với thân hình cực chuẩn, Ngọc Trinh thường xuyên diện những bộ trang phục bó sát, gợi cảm khoe khéo từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp "Vòng eo 56" lại khiến người hâm mộ trầm trồ vì hình ảnh quá xinh đẹp, quá long lanh của mình.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 1
Ngọc Trinh vốn được biết đến là mỹ nhân có thân hình hoàn hảo vạn người mê - Ảnh: Internet

Body với số đo hoàn hảo là thế nhưng không ít lần Ngọc Trinh lại để lộ ngấn mỡ vùng bụng khiến nhiều người nghi ngờ về vòng eo thật của cô. Liệu câu nói "dáng chuẩn như Ngọc Trinh" có còn đúng?

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 2
Hình ảnh Ngọc Trinh để lộ ngấn mỡ - Ảnh: Internet

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 3
Không phải một, hai lần mà rất nhiều lần người đẹp để lộ eo đầy mỡ - Ảnh: Internet

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 4
Những khoảnh khắc tố cáo về vòng eo thật của "nữ hoàng nội y" - Ảnh: Internet

Hari Won

Không phải là mỹ nhân có dáng chuẩn "đét" như Ngọc Trinh, bà xã Trấn Thành từ lâu được biết đến là người có thân hình khá đầy đặn. Chính vì thế, chuyện Hari Won để lộ vòng eo ngấn mỡ khi xuất hiện trước công chúng đã không còn xa lạ gì.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 5
Hari Won là mỹ nhân có gu thời trang khá đơn giản - Ảnh: Internet

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 6
Nhưng mỗi lần diện sang chảnh một chút là hình ảnh cô lại gặp vấn đề - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào nhưng thân hình lại khiến Hari Won trông kém sang hơn hẳn. Dù đã nhiều lần nỗ lực giảm cân nhưng có vẻ người đẹp vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi thân hình "mỡ màng" bấy lâu nay của mình.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 7
Vòng eo ngấn mỡ, hình ảnh quen thuộc của nữ ca sĩ Anh cứ đi đi- Ảnh: Internet

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 8
Mỗi lần diện đồ bó sát là Hari lại lộ bụng ngấn mỡ - Ảnh: Internet

Mai Phương Thúy

Là nàng hoa hậu sở hữu chiều cao cực khủng, Mai Phương Thúy chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về thân hình của mình cho đến khi...lộ eo ngấn mỡ. Cứ tưởng người đẹp có một vòng eo săn chắc nhưng sự thật đằng sau những bức ảnh chưa Photoshop lại hoàn toàn trái ngược.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 9
Hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau về vòng eo của Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 10
Cận cảnh vòng eo chảy xệ của Hoa hậu Việt Nam 2006 - Ảnh: Internet

Sau khi gặp sự cố về thân hình không mấy đẹp của mình, Mai Phương Thúy đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và kịp "khoe" với khán giả hình ảnh ngực đầy, eo thon.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 11
Thân hình lại "vòng nào ra vòng ấy" của Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà

Đâu phải lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, Hồ Ngọc Hà vẫn có những lần khiến khán giả ngỡ ngàng vì để nhược điểm này lọt vào ống kính. Vòng eo không mấy thon thả của nữ ca sĩ bị "tố cáo" bởi chính những bộ trang phục bó sát.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 12
Những ngấn mỡ thừa nhấp nhô sau chiếc đầm bó sát của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 13
Phần bụng to bất thường của Hà Hồ khiến nhiều người phát hoảng - Ảnh: Internet

Là gái một con nhưng luôn ý thức giữ gìn thân hình đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ, Hồ Ngọc Hà rất hiếm khi để lộ những hình ảnh thả dáng kém đẹp. Việc để lộ vòng eo ngấn mỡ chắc hẳn chỉ là những “sự cố” nằm ngoài ý muốn của người đẹp.

Những lần lộ vòng eo ngấn mỡ của sao Việt khiến người hâm mộ ngán ngẩm - Ảnh 14
Những hình ảnh gần đây của Hồ Ngọc Hà, có gì đó sai sai? - Ảnh: Internet

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh?

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh?

Chơi lướt ván trên sông Sài Gòn cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp và các chân dài Venus khác, Ngọc Trinh vô tình để lộ khuyết điểm trên cơ thể...

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