Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh?

Giải trí 18/02/2017 14:27

Chơi lướt ván trên sông Sài Gòn cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp và các chân dài Venus khác, Ngọc Trinh vô tình để lộ khuyết điểm trên cơ thể...

Sau chia tay Hoàng Kiều, Ngọc Trinh đã lấy lại tinh thần và trở về với cuộc sống bình thường. Mới đây, người đẹp Trà Vinh thử sức bản thân với môn thể thao mạo hiểm: Lướt ván trên sông. Cô cùng ông bầu Khắc Tiệp và các người mẫu Venus tham gia trò chơi tại sông Sài Gòn. Tất cả đều tỏ ra khá hứng thú với trò chơi mới. 

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 1
Ngọc Trinh cùng dàn chân dài Venus tham gia trò chơi mạo hiểm.
Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 2
Ngọc Trinh cùng Khắc Tiệp.
Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 3
Ngọc Trinh khoe các vòng nóng bỏng của cơ thể.
Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 4
Cô tỏ ra khá đuối sau thử sức lướt ván nước.
Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 5
Khá mệt nhưng Ngọc Trinh tỏ ra rất hào hứng với trải nghiệm mới.


Tuy nhiên, khi Ngọc Trinh cùng các người mẫu ngồi xuống thì vô tình ống kính bắt được vòng eo lộ nhiều ngấn mỡ của cô. Phía dân mạng cũng tinh ý nhận ra điều này với các bình luận như "Ôi trời cái bụng của Ngọc Trinh", "Vòng eo 56 kia sao?", "Giống như mới sinh con vậy?", "Bụng giống như từng sinh"...

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 6
Vòng 2 kém duyên của Ngọc Trinh.

Trước đây, trong nhiều shoot hình quảng cáo hay xuất hiện trên sàn catwalk, Ngọc Trinh không ít lần để lộ vòng 2 nhiều ngấn mỡ, kém săn chắc...

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 7
Các khoảnh khắc lộ ngấn mỡ vòng 2 của Ngọc Trinh.

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 8

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 9
Vòng 2 kém săn chắc của Nữ hoàng nội y.

Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh? - Ảnh 10
Trong một lần catwalk, Ngọc Trinh cũng để lộ nhược điểm.
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