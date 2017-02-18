Khoe vòng 3 căng đầy, Ngọc Trinh lộ vòng eo ngấn mỡ như mới sinh?

Chơi lướt ván trên sông Sài Gòn cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp và các chân dài Venus khác, Ngọc Trinh vô tình để lộ khuyết điểm trên cơ thể...

Sau chia tay Hoàng Kiều, Ngọc Trinh đã lấy lại tinh thần và trở về với cuộc sống bình thường. Mới đây, người đẹp Trà Vinh thử sức bản thân với môn thể thao mạo hiểm: Lướt ván trên sông. Cô cùng ông bầu Khắc Tiệp và các người mẫu Venus tham gia trò chơi tại sông Sài Gòn. Tất cả đều tỏ ra khá hứng thú với trò chơi mới.



Tuy nhiên, khi Ngọc Trinh cùng các người mẫu ngồi xuống thì vô tình ống kính bắt được vòng eo lộ nhiều ngấn mỡ của cô. Phía dân mạng cũng tinh ý nhận ra điều này với các bình luận như "Ôi trời cái bụng của Ngọc Trinh", "Vòng eo 56 kia sao?", "Giống như mới sinh con vậy?", "Bụng giống như từng sinh"...

Trước đây, trong nhiều shoot hình quảng cáo hay xuất hiện trên sàn catwalk, Ngọc Trinh không ít lần để lộ vòng 2 nhiều ngấn mỡ, kém săn chắc...

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