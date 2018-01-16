‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng

Hậu trường 16/01/2018 17:48

Trong bộ ảnh chụp cùng chú mèo nhỏ, hot girl Mai Thỏ khiến nhiều cư dân mạng “xịt máu mũi” khi khoe ngực đầy táo bạo cùng những đường cong “nóng bỏng đốt mắt”.

Mai Thỏ là hot girl được nhiều người biết đến với danh hiệu "mỹ nhân ngực khủng" của showbiz. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, người đẹp sinh năm 1991 đều trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ đẹp gợi cảm đầy sức cuốn hút.

Tự tin với vóc dáng nuột nà cùng khuôn ngực căng tròn vốn có, Mai Thỏ rất thích diện những bộ trang phục sexy để khoe khéo thế mạnh của mình. Mới đây, hot girl Sài thành lại tiếp tục đốn tim cư dân mạng với bộ ảnh hở bạo bên mèo cưng.

Trong không gian phòng ngủ, Mai Thỏ thoải mái vui đùa bên chú mèo trong tình trạng chỉ mặc quần nội y và chiếc áo thun vàng vén lên cao. Ở một số góc chụp, người đẹp khiến nhiều fan "nóng hừng hực" khi để lộ những khoảng hở táo bạo trên đôi gò bồng đảo nõn nà.

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 1

Mai Thỏ khoe vẻ đẹp "bốc lửa" trên giưởng ngủ - Ảnh: NVCC

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 2

Người đẹp vén áo lên cao, để lộ khuôn ngực đầy “nóng bỏng” - Ảnh: NVCC

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 3

Mai Thỏ là một trong những mỹ nhân sở hữu vòng ngực “khủng” nhất showbiz - Ảnh: NVCC

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 4

Vẻ đẹp gợi cảm của Mai Thỏ đốn tim nhiều đấng mày râu - Ảnh: NVCC

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 5

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 6

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 7

‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng - Ảnh 8

Người đẹp sinh năm 1991 diện nội y mỏng manh khi nựng nịu chú mèo cưng trên giường - Ảnh: NVCC

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