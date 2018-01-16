‘Nhức mắt, thót tim’ khi hot girl Mai Thỏ vén áo khoe ngực đầy trắng nõn bên mèo cưng

Mai Thỏ là hot girl được nhiều người biết đến với danh hiệu "mỹ nhân ngực khủng" của showbiz. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, người đẹp sinh năm 1991 đều trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ đẹp gợi cảm đầy sức cuốn hút.

Tự tin với vóc dáng nuột nà cùng khuôn ngực căng tròn vốn có, Mai Thỏ rất thích diện những bộ trang phục sexy để khoe khéo thế mạnh của mình. Mới đây, hot girl Sài thành lại tiếp tục đốn tim cư dân mạng với bộ ảnh hở bạo bên mèo cưng.