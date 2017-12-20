Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ

Giải trí 20/12/2017 11:33

Sau nhiều năm kết hôn và sinh con, nhan sắc của Lệ Quyên không những không hao mòn theo thời gian mà còn đẹp đến mê hoặc lòng người.

Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh mặc áo cô dâu đẹp quên sầu. Sau 7 năm lấy chồng và hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, đây là lần đầu tiên Lệ Quyên chịu nhận lời chụp một bộ ảnh với áo cưới. Tuy đã ngoài 30 và từng trải qua 1 lần sinh nở, song nhan sắc của giọng ca Sầu lẻ bóng vẫn khiến nhiều người phải say mê.

Lệ Quyên tham gia showbiz đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ là cái tên nhàm chán với công chúng. Cô không chỉ sở hữu giọng hát đầy nội lực mà còn có vẻ đẹp đầy bí ẩn.

Ngắm nhìn Lệ Quyên qua ống kính của nhiếp ảnh gia Đoàn Anh Tuấn, nhiều fan thừa nhận đã bị nhan sắc của cô “thôi miên”. Thậm chí, bộ ảnh này của Lệ Quyên còn được nhận xét là đẹp hơn ảnh cưới được chụp 7 năm về trước.

Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 1
Sau 7 năm lên xe hoa, Lệ Quyên vẫn sở hữu vẻ đẹp đầy mê hoặc
Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 2
Lệ Quyên theo chồng về dinh vào cuối năm 2011. Chồng cô là một đại gia có tiếng trong giới kinh doanh
Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 3
Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 4
 Vẻ đẹp quyến rũ của Lệ Quyên khiến nhiều người ngắm mãi không chán
Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 5
Ngoài các mẫu váy cưới, Lệ Quyên diện thêm bộ váy hồng sang trọng để khoe tối đa vẻ đẹp cơ thể 
Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 6
Lệ Quyên hiện tại đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và cậu con trai 6 tuổi
Mặc lại váy cưới sau 7 năm, Lệ Quyên khiến fan xốn xang khi khoe ngực đầy quyến rũ - Ảnh 7
Dù ít khi cười nhưng vẻ đẹp lạnh lùng của Lệ Quyên vẫn đủ sức thu hút người xem
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Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên hóa cô dâu

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