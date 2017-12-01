Biệt thự tiền tỷ siêu sang trọng Lệ Quyên mới mua tại Mỹ khiến Quang Lê choáng ngợp khi đến thăm

Nữ ca sĩ Lệ Quyên từng không ít lần khiến cư dân mạng choáng váng vì thú vui “sang chảnh” của mình như mua sắm túi xách, giày dép hàng hiệu, nhẫn kim cương lớn hay siêu xe tiền tỉ.

Không hổ danh là đại gia ngầm của làng giải trí Việt, mới đây, nữ ca sĩ còn khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ khi chi tiền “khủng" mua biệt thự xa hoa tại Mỹ. Hình ảnh căn biệt thự rộng lớn của Lệ Quyên được người bạn thân - ca sĩ Quang Lê - chia sẻ, thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.