Biệt thự tiền tỷ siêu sang trọng Lệ Quyên mới mua tại Mỹ khiến Quang Lê choáng ngợp khi đến thăm

Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải hình ảnh sang trọng bên trong căn biệt thự hoành tráng mới tậu của Lệ Quyên khiến dân mạng sửng sốt, choáng ngợp.
Nữ ca sĩ Lệ Quyên từng không ít lần khiến cư dân mạng choáng váng vì thú vui “sang chảnh” của mình như mua sắm túi xách, giày dép hàng hiệu, nhẫn kim cương lớn hay siêu xe tiền tỉ.
Không hổ danh là đại gia ngầm của làng giải trí Việt, mới đây, nữ ca sĩ còn khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ khi chi tiền “khủng" mua biệt thự xa hoa tại Mỹ. Hình ảnh căn biệt thự rộng lớn của Lệ Quyên được người bạn thân - ca sĩ Quang Lê - chia sẻ, thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.
Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng bạn tôi và căn nhà mộng ước của bạn tôi”.
Nhìn vào hình ảnh, dân mạng có thể dễ dàng nhận ra, căn biệt thự của giọng ca "Nếu em được lựa chọn" vô cùng bề thế. Đặc biệt, không gian bên trong thiết kế rất sang trọng kết hợp với cách trang trí đồ nội thất tinh tế tạo nên sự ấm áp nhưng không kém phần xa hoa cho ngôi nhà.