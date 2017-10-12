Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên

Bởi từ lâu, Hà Hồ và Lệ Quyên đã không còn "nhìn mặt nhau" vì giữa hai người có những sự bất đồng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp trước đây.

Mới đây, thông tin về một đêm nhạc sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20.10 tại Hà Nội có sự tham gia của ba nghệ sĩ đình đám: Đàm Vĩnh Hưng , Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mr Đàm, người anh thân thiết với cả hai nữ ca sĩ, cho biết anh là người duy nhất có thể làm cầu nối để hai người em thân thiết bỏ qua hiềm khích và đứng chung sân khấu.

Nam ca sĩ chia sẻ với Kênh 14: "Có thể nói, Đàm Vĩnh Hưng là cái tên duy nhất có thể khiến hai cô em này gạt bỏ tất cả mọi thứ để làm một người nghệ sĩ đúng nghĩa. Với Đàm Vĩnh Hưng, hai người em của tôi sẽ chỉ còn là người nghệ sĩ đứng trên sân khấu và làm nghệ thuật hết mình thôi.

Thật ra, chúng tôi đều là những người nghệ sĩ chuyên nghiệp, có nhiều năm hoạt động âm nhạc bài bản. Họ nể một người anh cả như Hưng cũng có. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, cả Hà và Quyên đều là những người nghệ sĩ thực thụ, họ sẽ không vì "có người này mà không có tôi". Chuyện đó chắc chắn sẽ không xuất hiện".

"Không có nhau, thì chẳng ai chết cả"

Nhiều người hâm mộ hy vọng rằng sau màn kết hợp này, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ gạt bỏ những chuyện cũ để trở lại làm bạn như trước đây. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, việc này khó có thể xảy ra, cho dù đó là một sự mong mỏi của anh.

Giọng ca Say tình khẳng định: "Khó, ai cũng hy vọng vậy nhưng để đạt được mong muốn đó thực sự không dễ. Mà nếu trở lại như xưa rồi thì sao? Khán giả khéo lại không còn thắc mắc nữa, tò mò nữa. Cũng giống như người con trai khi đã biết được tất cả những bí mật của người con gái rồi thì cũng không còn tò mò nữa vậy".

Ngoài ra, "Ông hoàng nhạc Việt" còn bất ngờ tiết lộ mối quan hệ hiện tại của Hà Hồ và Lệ Quyên, dù không làm hòa với nhau nhưng hiện tại vẫn khá là tốt đẹp.

Mr Đàm cho hay: "Cả hai đến lúc này đều thấy rằng: Không có nhau, thì chẳng ai chết cả. Trong khi, khán giả vẫn tiếp tục tò mò, đặt dấu hỏi. Làm nghề giải trí, tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ phải biết kiểm soát những cảm xúc, mối quan hệ đó để mình luôn được chú ý".

Bật mí thêm về đêm nhạc sắp tới, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẽ hát một số ca khúc nhạc Pháp lời Việt và sẽ có những ca khúc lần đầu tiên anh trình diễn tại Hà Nội.