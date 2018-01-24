Nhìn tươi trẻ là thế nhưng khi nghe Hà Hồ công bố tuổi, đến Kim Lý cũng phải ngã ngửa

Hậu trường 24/01/2018 20:54

Hồ Ngọc Hà khiến nhiều cư dân mạng "phát sốt" khi bất ngờ nói về chuyện tuổi tác của mình trên trang cá nhân.

Là người có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà được công chúng và giới truyền thông chú ý mỗi "nhất cử, nhất động". Không chỉ là một người mẫu, ca sĩ tài năng, "Nữ hoàng giải trí" còn khiến nhiều chị em ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng cuốn hút cùng gương mặt trẻ trung, xinh đẹp. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hà Hồ khiến người hâm mộ bật cười khi chia sẻ hình ảnh ăn mặc đơn giản, kèm biểu cảm gương mặt nhí nhố. Đáng chú ý là dòng trạng thái vô cùng hài hước của cô nàng: “Bé chưa 18, hihi”. 

Nhìn tươi trẻ là thế nhưng khi nghe Hà Hồ công bố tuổi, đến Kim Lý cũng phải ngã ngửa - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà khiến fan thích thú với biểu cảm gương mặt ngộ nghĩnh của mình - Ảnh: FBNV

Nhìn tươi trẻ là thế nhưng khi nghe Hà Hồ công bố tuổi, đến Kim Lý cũng phải ngã ngửa - Ảnh 2

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ đăng ảnh tạo hình đơn giản với trang phục đời thường trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bài viết của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Không ít người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi sự trẻ trung của người đẹp sinh năm 1984.

Nhiều người cho rằng từ khi công khai tình cảm với Kim Lý, giọng ca Cả một trời thương nhớ dường như trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhờ tình yêu, bà mẹ một con đang trải qua những thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất. Tình yêu quả là liều thuốc tiên có sức mạnh diệu kỳ.

Nhìn tươi trẻ là thế nhưng khi nghe Hà Hồ công bố tuổi, đến Kim Lý cũng phải ngã ngửa - Ảnh 3

Nhìn tươi trẻ là thế nhưng khi nghe Hà Hồ công bố tuổi, đến Kim Lý cũng phải ngã ngửa - Ảnh 4

Có lẽ tình yêu với diễn viên Kim Lý đã làm Hà Hồ trở nên xì tin hơn - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà ca sĩ hồ ngọc hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

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