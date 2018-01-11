Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái tóc tém, da nâu H’Hen Niê. Vì được đánh giá thấp hơn Hoàng Thùy và Mâu Thủy nên sự bứt phá ngoạn mục của người đẹp Ê Đê trong đêm chung kết gây bất ngờ cho hàng triệu người hâm mộ. Khi đăng quang, H’Hen Niê vô cùng xúc động vì cuối cùng cô cũng chạm tay được đến ước mơ đổi đổi đời.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất núi rừng - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Ê Đê có một người đẹp bước lên bục vinh quang tại một cuộc thi nhan sắc mang tầm cỡ quốc gia. Với vẻ đẹp khỏe khoắn đậm chất núi rừng cùng màn ứng xử thông minh, chân dài sinh năm 1992 chiến thắng đầy thuyết phục và chiếm trọn tình yêu thương của công chúng.