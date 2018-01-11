Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’

Hậu trường 11/01/2018 17:27

Ít ai biết, trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017, H’Hen Niê từng thử sức ở cuộc thi "Việt Nam Next Top Model" mùa 6 và dừng chân ở Top 8.

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái tóc tém, da nâu H’Hen Niê. Vì được đánh giá thấp hơn Hoàng Thùy và Mâu Thủy nên sự bứt phá ngoạn mục của người đẹp Ê Đê trong đêm chung kết gây bất ngờ cho hàng triệu người hâm mộ. Khi đăng quang, H’Hen Niê vô cùng xúc động vì cuối cùng cô cũng chạm tay được đến ước mơ đổi đổi đời.

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất núi rừng - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Ê Đê có một người đẹp bước lên bục vinh quang tại một cuộc thi nhan sắc mang tầm cỡ quốc gia. Với vẻ đẹp khỏe khoắn đậm chất núi rừng cùng màn ứng xử thông minh, chân dài sinh năm 1992 chiến thắng đầy thuyết phục và chiếm trọn tình yêu thương của công chúng.

Sau đêm đăng quang, nhiều người tò mò lục lại những hình ảnh thời H’Hen Niê tham gia “Việt Nam Next Top Model” và thích thú với vẻ đẹp cá tính của tân Hoa hậu.

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 2
Năm 2015, H’Hen Niê thi “Việt Nam Next Top Model” và dừng chân ở Top 8 - Ảnh: Internet

Tuy phải dừng chân ở Top 8 nhưng hình ảnh một cô gái Ê Đê có mái tóc tém độc đáo đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.
Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, H’Hen Niê luôn thể hiện mình là một cô gái tự tin và đầy bản lĩnh. Nhiều người cho rằng, nếu lúc đó ban giám khảo tinh ý hơn thì người đẹp Ê Đê chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn.

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 3
Hình ảnh cá tính của người đẹp Ê Đê để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả - Ảnh: Internet
Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 4
Biểu cảm tuyệt vời của H’Hen Niê khi chụp ảnh dưới nước, tuy nhiên không ai hiểu vì sao bức ảnh này khiến cô bị loại - Ảnh: Internet

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 5

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 6
H’Hen Niê nổi bật với làn da nâu bóng - Ảnh: Internet

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 7

Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 8
Năm đó, H’Hen Niê còn nhuộm 2 màu cho mái tóc tém cá tính - Ảnh: Internet
Nhìn lại loạt ảnh ngực lép, tóc nhuộm 2 màu của Hoa hậu H’Hen Niê thời bị đánh rớt ở ‘Việt Nam Next Top Model’ - Ảnh 9
Tuy vậy, nhan sắc và hình thể của cô không được đánh giá cao ở cuộc thi tuyển chọn người mẫu lớn nhất Việt Nam - Ảnh: Internet
Sự thật những tấm ảnh cưới của Tân Hoa hậu H'Hen Niê bị rò rỉ gây xôn xao

Sự thật những tấm ảnh cưới của Tân Hoa hậu H'Hen Niê bị rò rỉ gây xôn xao

H'Hen Niê vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đông đảo phụ nữ trẻ khi chia sẻ câu chuyện không kết hôn sớm theo tục lệ người Ê-Đê mà theo đuổi con đường học vấn. Dù bị bố mẹ thúc giục chuyện hôn nhân từ năm 14 tuổi, H'Hen Niê vẫn nhất quyết không bỏ học năm lớp 8 mà cố đến trường tới cùng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đã học tại Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh.

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