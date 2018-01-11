Ít ai biết, trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2017, H’Hen Niê từng thử sức ở cuộc thi "Việt Nam Next Top Model" mùa 6 và dừng chân ở Top 8.
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Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái tóc tém, da nâu H’Hen Niê. Vì được đánh giá thấp hơn Hoàng Thùy và Mâu Thủy nên sự bứt phá ngoạn mục của người đẹp Ê Đê trong đêm chung kết gây bất ngờ cho hàng triệu người hâm mộ. Khi đăng quang, H’Hen Niê vô cùng xúc động vì cuối cùng cô cũng chạm tay được đến ước mơ đổi đổi đời.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Ê Đê có một người đẹp bước lên bục vinh quang tại một cuộc thi nhan sắc mang tầm cỡ quốc gia. Với vẻ đẹp khỏe khoắn đậm chất núi rừng cùng màn ứng xử thông minh, chân dài sinh năm 1992 chiến thắng đầy thuyết phục và chiếm trọn tình yêu thương của công chúng.
Sau đêm đăng quang, nhiều người tò mò lục lại những hình ảnh thời H’Hen Niê tham gia “Việt Nam Next Top Model” và thích thú với vẻ đẹp cá tính của tân Hoa hậu.
Tuy phải dừng chân ở Top 8 nhưng hình ảnh một cô gái Ê Đê có mái tóc tém độc đáo đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.
Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, H’Hen Niê luôn thể hiện mình là một cô gái tự tin và đầy bản lĩnh. Nhiều người cho rằng, nếu lúc đó ban giám khảo tinh ý hơn thì người đẹp Ê Đê chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn.