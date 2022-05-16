Nhìn lại chuyện tình ồn ào của An Nguy - Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay bạn trai kém 18 tuổi

Hậu trường 16/05/2022 10:19

Mới đây, Cát Phượng đã xác nhận chuyện An Nguy - Kiều Minh Tuấn yêu nhau năm nào là có thật, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng bất ngờ lên tiếng xác nhận chuyện chia tay với Kiều Minh Tuấn. Theo đó, cả hai đã quyết định chấm dứt từ hồi 14/02/2021, nhưng vì một số lý do cá nhân nên giữ bí mật này, không công khai đến công chúng.

Nữ diễn viên cho biết, Kiều Minh Tuấn chính là người chủ động muốn dừng lại mối quan hệ tình cảm này vì thấy cả hai không còn hòa hợp nhau. Còn nguyên nhân sâu xa trong đó dẫn tới sự rạn nứt là do bất đồng, những cãi vã từ cả hai liên tiếp xảy ra. Và thời điểm đó Cát Phượng cũng thừa nhận chuyện chia tay do một phần lỗi của mình.

Nhìn lại chuyện tình ồn ào của An Nguy - Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay bạn trai kém 18 tuổi - Ảnh 1
Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn thuở còn mặn nồng. - Ảnh: Internet

Có thể thấy đáng chú ý, trong buổi trò chuyện, Cát Phượng cũng nói về ồn ào năm xưa với An Nguy, chuyện tình cũng từng gây chấn động một thời. Nữ diễn viên còn cho biết khi chia sẻ lại chuyện này, cô vẫn không có ý muốn bới móc hay trách cứ bất kỳ ai, vì chẳng qua là muốn nói một lần duy nhất để đóng lại sự việc này.

Cụ thể, Cát Phượng đã thừa nhận An Nguy - Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, và không có chuyện cô đứng phía sau giật dây, dàn dựng mọi chuyện.

"Thực sự An Nguy với Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, tôi không có đứng phía sau làm đạo diễn gì hết. Thứ nhất, phim đó không phải tôi sản xuất. Thứ hai, tôi không tham gia diễn xuất trong bộ phim đó.

Mà điều đặc biệt, nếu như tôi có là nhà sản xuất, nhà đầu tư..., thì tôi sẽ không làm những trò bỉ ổi như vậy", Cát Phượng chia sẻ.

Nhìn lại chuyện tình ồn ào của An Nguy - Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay bạn trai kém 18 tuổi - Ảnh 2
Cát Phượng xác nhận Kiều Minh Tuấn - An Nguy từng yêu nhau. - Ảnh: Internet

"Nếu như An Nguy có đọc được những chia sẻ này của tôi, thì chị xin em nói cho chị biết những tin nhắn mà em từng đăng lên, cho rằng chị buộc em và Kiều Minh Tuấn yêu nhau để PR phim. Thì những tin nhắn đó, ai là người đưa cho em? Chị rất muốn biết, đến tận bây giờ chị rất muốn biết luôn";

"Điều tôi buồn nhất là An Nguy đã không liên lạc với tôi để giải quyết và tìm hiểu thực hư câu chuyện"..., nữ diễn viên nói thêm. 

Bên cạnh đó, Cát Phượng cũng phủ nhận tin đồn rằng cô đến tận phim trường để dằn mặt An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Vẫn còn nhớ vào tháng 9/2018, An Nguy và Kiều Minh Tuấn gây sốc trong dư luận khi xác nhận yêu nhau, bất chấp việc nam diễn viên và Cát Phượng thời điểm đó vẫn chưa chia tay.

Nhìn lại chuyện tình ồn ào của An Nguy - Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay bạn trai kém 18 tuổi - Ảnh 3
Cát Phượng phủ nhận tin đồn đến tận phim trường dằn mặt An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Ảnh: Internet

Nữ vlogger và Kiều Minh Tuấn cho biết rằng tình cảm của họ dành cho nhau là thật, không phải tạo scandal để PR cho bộ phim. Từ đó ồn ào tình ái nổ ra, cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều bị chỉ trích. Bộ phim mà cặp đôi tham gia góp mặt cũng bị khán giả kêu gọi tẩy chay, dẫn đến việc thua lỗ nặng nề.

Đáng chú ý, Cát Phượng - người tình Kiều Minh Tuấn - bị nghi ngờ là người đứng sau giật dây drama tình ái này để PR cho phim. Sự việc ồn ào này nổ ra ngày 14/10, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí. Chính tại nơi đây, Cát Phượng lên tiếng xin lỗi khán giả và toàn bộ ê-kíp làm phim. Và cô cũng phủ nhận việc đứng đằng sau scandal tình ái của bạn trai với An Nguy.

Vền phía Kiều Minh Tuấn, anh đã gửi lời xin lỗi chân thành vì đã để những cảm xúc bộc phát riêng làm ảnh hưởng đến cả bộ phim và nhiều người khác. Theo đó, anh cũng gửi trả lại số cát-xê là 900 triệu đồng.

Nhìn lại chuyện tình ồn ào của An Nguy - Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay bạn trai kém 18 tuổi - Ảnh 4
Ồn ào tình ái giữa An Nguy - Kiều Minh Tuấn. - Ảnh: Internet

Những tưởng vụ việc đã khép lại nhưng vào tháng 11/2018, An Nguy lại lên tiếng tố Cát Phượng đứng sau dàn dựng việc PR chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Ngoài việc công khai tin nhắn, An Nguy còn viết status dài gửi lời xin lỗi tới khán giả và chia sẻ thêm về vụ ồn ào nhằm làm sáng tỏ mọi khúc mắc của công chúng. Qua đó cũng là một cách để khép lại lùm xùm tình cảm với nam diễn viên họ Kiều.

Từ đó, trước lời tố của đàn em, Cát Phượng đã thề độc: "Tôi chưa bao giờ nhắn tin gì cho An Nguy. Nếu tôi có nhắn, tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử - không được nhìn thấy mặt Bon (con trai của Cát Phượng - PV).

Tôi thề độc như vậy để mọi người biết tôi không hề nhắn. Tôi đâu phải con điên. Phim này tôi không phải nhà sản xuất hay đạo diễn. Nếu có tôi cũng không bao giờ làm trò này.

Tôi được bạn bè, anh em trong giới yêu quý vì sống thẳng mà cũng khổ vì vậy. Tôi không luồn lách hay nịnh bợ vì điều gì. Còn nếu tôi thực sự là người sắp đặt như An Nguy tố tôi sẽ không nhắn tin. Tôi gặp An Nguy trực tiếp để đề cập vấn đề, việc gì tôi phải nhắn?".

Nhìn lại chuyện tình ồn ào của An Nguy - Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay bạn trai kém 18 tuổi - Ảnh 5
Cát Phượng - An Nguy - Kiều Minh Tuấn giờ đều có ngã rẽ cho riêng mình.Ảnh: Internet

Sau drama tình ái, mọi người nhận thấy An Nguy gần như biến mất khỏi showbiz Việt. Gần 4 năm sau những lùm xùm về chuyện tình cảm, hiện An Nguy có 1 con gái và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này?

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này?

Kiều Minh Tuấn từng đăng tải video tỏ tình với nữ diễn viên kiêm hot girl đình đám, điều này khiến dân mạng ''bán tín bán nghi" chính nhân vật này là nguyên nhân khiến cặp đôi diễn viên tan vỡ.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn An Nguy

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