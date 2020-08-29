Nhiều lần tố chồng cũ ngăn cấm gặp con, Nhật Kim Anh tỏ rõ thái độ nếu giành được quyền nuôi con

Sau hơn 1 năm khiến dư luận dậy sóng, sự việc ca sĩ Nhật Kim Anh kiện giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc vẫn chưa đến hồi kết.

Sau khi công khai chuyện ly hôn, ca sĩ Nhật Kim Anh hết lần này đến lần khác gây bão mạng vì lùm xùm với chồng cũ. Cụ thể, nữ diễn viên tố Bửu Lộc và gia đình anh ngăn cấm không cho gần gũi với quý tử đầu lòng. Cô đăng đàn trên Facebook, livestream và nhiều lần tung tin nhắn bị Bửu Lộc làm lơ khi muốn gặp và đưa bé Tin đi chơi. Sự việc càng căng thẳng hơn khi nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" đệ đơn ra tòa để giành lại quyền nuôi con trai. Hiện vụ kiện giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Không chỉ người trong cuộc mà công chúng cũng khá mệt mỏi khi theo dõi diễn biến vụ việc.

Nhật Kim Anh và chồng cũ tại phiên tòa ngày 28/8 vừa qua - Ảnh: Internet Mới đây, Nhật Kim Anh than thở rằng tóc đã bạc vì người con trai duy nhất. Không nói thẳng nhưng người hâm mộ hiểu tâm trạng của cô thời điểm này. Nhiều người để lại bình luận động viên tinh thần Nhật Kim Anh. Đặc biệt, khi một dân mạng trấn an, Nhật Kim Anh không ngại chia sẻ nỗi lòng về chuyện nuôi con. Cô tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho bé Tin gặp gỡ ba và gia đình chồng cũ nếu bé được về sống với cô.

Nhật Kim Anh trải lòng - Ảnh: FB Nhật Kim Anh chia sẻ: "Hơn ai hết mình là người bị ngăn cản nên rất hiểu tâm lý của người bị cản thế nào và sự thiếu thốn tình cảm của con thế nào. Nên nếu Kim Anh có được quyền nuôi con chắc chắn sẽ tạo mọi điều kiện để cha con ông bà bên Tin... Kim Anh chứ không phải họ. Họ có thể nhẫn tâm với mình chứ mình thì không thể tước đi quyền tình thâm máu mủ của con mình". Cô nhắn nhủ: "Họ đối xử với Kim Anh tệ thế nào, Kim Anh cũng chấp nhận hết. Nhưng xin hãy nhìn vào tâm lý của đứa trẻ thèm được tình cảm gần gũi mẹ của nó". Cô vẫn đấu tranh để được quyền nuôi con trai - Ảnh: FB Trước đó, trong phiên xử ngày 28/8, HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại từ đầu.

Siêu anh hùng Báo Đen qua đời ở tuổi 43 sau 4 năm chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư đại trực tràng Được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng nam diễn viên vẫn cống hiến hết sức mình và đưa tới những tác phẩm tuyệt vời tới khán giả trong quá trình đang thực hiện các ca phẫu thuật và hoá trị.

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