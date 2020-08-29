Nổi tiếng hiếu thảo, Trấn Thành - Hari Won lại khiến mẹ khóc nghẹn ở tiệc sinh nhật, lý do vì đâu?

Hậu trường 29/08/2020 15:48

Ca sĩ Hari Won "mạnh tay" chi tiền mua quà khủng tặng mẹ chồng. Hơn thế, cô còn cùng Trấn Thành bày trò khiến bà vô cùng xúc động.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won gây chú ý khi chia sẻ ảnh gia đình và câu chuyện sinh nhật mẹ chồng. Giọng ca "Anh cứ đi đi" đã dành dụm tiền từ sớm và mua tặng bà món quà sang xịn. Chưa hết, Hari Won còn nhắc nhở và gợi ý Trấn Thành mua quà tặng mẹ. Vợ chồng nghệ sĩ còn làm trò bất ngờ khiến bà bật khóc vì xúc động.

Nổi tiếng hiếu thảo, Trấn Thành - Hari Won lại khiến mẹ khóc nghẹn ở tiệc sinh nhật, lý do vì đâu? - Ảnh 1
Vợ chồng Trấn Thành cùng người thân tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ - Ảnh: FB
Nổi tiếng hiếu thảo, Trấn Thành - Hari Won lại khiến mẹ khóc nghẹn ở tiệc sinh nhật, lý do vì đâu? - Ảnh 2

Vợ chồng nghệ sĩ làm bà bật khóc vì xúc động - Ảnh: FB

Hari Won kể về việc chuẩn bị quà sinh nhật tặng mẹ chồng: "Đầu năm sinh nhật mẹ chồng. Mình lại đi quay không có mặt được. Sinh nhật lần thứ 60 nên muốn tặng gì đó đặc biệt, mình dành tiền rồi mới đây dắt mẹ đi coi bông tai và đặt hàng, 2 ngày trước mới lấy hàng.

Mình lấy hàng xong nói: 'Ủa chồng! Chồng cũng chưa tặng quà sinh nhật lần thứ 60 cho mẹ đúng không?'. Chồng nói chưa, nên mình nói: 'Em mua bông tai rồi! Chồng mua chiếc nhẫn đi!'. Thế rồi là chồng đi mua luôn. Mình là người thử hết kiểu này kiểu kia và cuối cùng chọn một kiểu.

Rồi 2 vợ chồng bắt đầu bàn, 2 vợ chồng thích làm trò lắm. 'Anh không được đưa quà cùng lúc với em. Để em đưa cho mẹ bông tai. Em đeo cho mẹ xong. Mẹ tưởng hết rồi thì lúc đó anh mới tặng! Mà anh phải đưa kiểu cầu hôn à'. Và kết quả là như trên... Thấy mẹ vui khóc mà thích ơi là thích chứ!".

Nổi tiếng hiếu thảo, Trấn Thành - Hari Won lại khiến mẹ khóc nghẹn ở tiệc sinh nhật, lý do vì đâu? - Ảnh 3
Động thái của nữ ca sĩ chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng - Ảnh: FB

Cô còn nhắn gửi đầy tình cảm đến ba mẹ Trấn Thành: "Gia đình là trên hết. Tụi con chỉ muốn một điều là ba má phải khỏe. Còn lại để tụi con lo".

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Từ khóa:   Trấn Thành vợ Trấn Thành Trấn Thành và Hari Won

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