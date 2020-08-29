Hốt hoảng phát hiện bị khán giả livestream khi đi vệ sinh, Phương Thanh phản ứng ra sao?

Hậu trường 29/08/2020 11:03

Chia sẻ câu chuyện vừa trải qua, ca sĩ Phương Thanh cảm thán cho nghệ sĩ. Cuộc sống đời tư của người nổi tiếng luôn bị soi mói, bất kể đi đâu và làm gì cũng được quan tâm thái quá.

Nổi tiếng luôn đi kèm với thị phi, bị khán giả dòm ngó "đào bới" đời tư, đây là điều mà hầu như nghệ sĩ nào cũng phải trải qua khi đặt chân vào làng giải trí.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh đăng tải bài viết kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" vừa gặp phải. Theo chia sẻ, giọng ca "Giã từ dĩ vãng" đi quay xa và ghé vào quán nước để đi vệ sinh. Trong lúc đang ngó nghiêng tìm toilet thì cô phát hiện bị một thanh niên quay livestream.

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Ngoài vai trò ca sĩ, Phương Thanh còn tham gia diễn xuất - Ảnh: FB

Cô kể lại: "Trời ơi, giờ tội nghệ sĩ tụi em ghê. Khán giả bây giờ có điện thoại livestream mọi lúc mọi nơi. Giờ tụi em đi quay, xong nhiều lúc bị lộ nhiều chuyện ghê thật.

Hôm qua em quay ở... trong rừng trúc và gần khu đó có 1 cái quán nước có những lúc cần đi vệ sinh. Vừa bước xuống xe máy đang ngó nghiêng hỏi nhà vệ sinh. Tự nhiên nghe 1 giọng nam - đưa cái điện thoại ngay vào mặt và nói: mày thấy ai quen không? Bà ca sĩ Phương Thanh nè, bà đi vệ sinh mày nhìn ra không? Thế là em bỏ chạy ngay và luôn vô nhà vệ sinh. Trời ơi, giờ tụi em đi vệ sinh là được live cho khắp nơi biết luôn, hic hic".

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Fan khuyên cô cẩn thận trước những tình huống thế này - Ảnh: FB

Phát hiện bị livestream, Phương Thanh hốt hoảng chỉ biết chạy vội vào nhà vệ sinh. Dưới bài viết, mọi người bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ. Nhiều dân mạng tỏ thái độ chê trách nam thanh niên kém duyên.

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