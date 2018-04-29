Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết

Hậu trường 29/04/2018 15:24

Đây là lần đầu tiên Ngọc Trinh được khen đẹp, cá tính khi thử lại gu thời trang bụi bặm. Trước đây, người đẹp không ít lần muối mặt vì bị chê bai thậm tệ.

Nhiều lần thử diện đồ cá tính nhưng chưa bao giờ Ngọc Trinh thành công. Cô thường mắc lỗi chọn đồ quá sáng hoặc phối các phụ kiện không ăn nhập gì với nhau. Vì sợ bị cư dân mạng tiếp tục chê bai nên "Nữ hoàng nội y" chỉ trung thành với những mốt thời trang quyến rũ như đầm hai dây, váy áo nhẹ nhàng. Dù đi dự sự kiện hay đi chơi, Ngọc Trinh cũng luôn xuất hiện với tạo hình "bánh bèo" khiến cô trở nên nhàm chán. 

Sau khi nhận nhiều ý kiến khen chê của khán giả, "Nữ hoàng nội y" đã quyết tâm thay đổi style ăn mặc và make up. Trong chuyến dã ngoại mới đây, người đẹp Trà Vinh thử diện lại mốt thời trang cá tính với quần jeans rách, đi giày vải và để tóc xù theo kiểu bụi bặm. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Ngọc Trinh không diện đồ sáng màu nên trông sành điệu và sang chảnh hơn hẳn.

Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết - Ảnh 1
Tháo đôi giày cao gót, Ngọc Trinh cá tính hơn hẳn với gu thời trang bụi bặm - Ảnh: FBNV
Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết - Ảnh 2
Ngọc Trinh không ít lần bị chê quê mùa khi diện đồ bụi bặm - Ảnh: Internet
Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết - Ảnh 3
Không rõ ai đã giúp Ngọc Trinh phối nên bộ trang phục thảm họa này - Ảnh: Internet
Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết - Ảnh 4
Tuy có đôi chân nuột nà nhưng Ngọc Trinh vẫn kém sang khi diện đôi giày không ăn nhập với quần áo - Ảnh: Internet
Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết - Ảnh 5
Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết - Ảnh 6
Một vài lần mắc lỗi trang phục khác của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Ngọc Trinh cá tính Nữ hoàng nội y

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