Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết

Đây là lần đầu tiên Ngọc Trinh được khen đẹp, cá tính khi thử lại gu thời trang bụi bặm. Trước đây, người đẹp không ít lần muối mặt vì bị chê bai thậm tệ.
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Nhiều lần thử diện đồ cá tính nhưng chưa bao giờ Ngọc Trinh thành công. Cô thường mắc lỗi chọn đồ quá sáng hoặc phối các phụ kiện không ăn nhập gì với nhau. Vì sợ bị cư dân mạng tiếp tục chê bai nên "Nữ hoàng nội y" chỉ trung thành với những mốt thời trang quyến rũ như đầm hai dây, váy áo nhẹ nhàng. Dù đi dự sự kiện hay đi chơi, Ngọc Trinh cũng luôn xuất hiện với tạo hình "bánh bèo" khiến cô trở nên nhàm chán.
Sau khi nhận nhiều ý kiến khen chê của khán giả, "Nữ hoàng nội y" đã quyết tâm thay đổi style ăn mặc và make up. Trong chuyến dã ngoại mới đây, người đẹp Trà Vinh thử diện lại mốt thời trang cá tính với quần jeans rách, đi giày vải và để tóc xù theo kiểu bụi bặm. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Ngọc Trinh không diện đồ sáng màu nên trông sành điệu và sang chảnh hơn hẳn.