Nhiều lần diện đồ cá tính bị chê quê mùa, Ngọc Trinh vẫn gắng thử lại và đây là cái kết

Đây là lần đầu tiên Ngọc Trinh được khen đẹp, cá tính khi thử lại gu thời trang bụi bặm. Trước đây, người đẹp không ít lần muối mặt vì bị chê bai thậm tệ.

Nhiều lần thử diện đồ cá tính nhưng chưa bao giờ Ngọc Trinh thành công. Cô thường mắc lỗi chọn đồ quá sáng hoặc phối các phụ kiện không ăn nhập gì với nhau. Vì sợ bị cư dân mạng tiếp tục chê bai nên "Nữ hoàng nội y" chỉ trung thành với những mốt thời trang quyến rũ như đầm hai dây, váy áo nhẹ nhàng. Dù đi dự sự kiện hay đi chơi, Ngọc Trinh cũng luôn xuất hiện với tạo hình "bánh bèo" khiến cô trở nên nhàm chán.

Sau khi nhận nhiều ý kiến khen chê của khán giả, "Nữ hoàng nội y" đã quyết tâm thay đổi style ăn mặc và make up. Trong chuyến dã ngoại mới đây, người đẹp Trà Vinh thử diện lại mốt thời trang cá tính với quần jeans rách, đi giày vải và để tóc xù theo kiểu bụi bặm. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Ngọc Trinh không diện đồ sáng màu nên trông sành điệu và sang chảnh hơn hẳn.

Tháo đôi giày cao gót, Ngọc Trinh cá tính hơn hẳn với gu thời trang bụi bặm - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh không ít lần bị chê quê mùa khi diện đồ bụi bặm - Ảnh: Internet

Không rõ ai đã giúp Ngọc Trinh phối nên bộ trang phục thảm họa này - Ảnh: Internet

Tuy có đôi chân nuột nà nhưng Ngọc Trinh vẫn kém sang khi diện đôi giày không ăn nhập với quần áo - Ảnh: Internet

Một vài lần mắc lỗi trang phục khác của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Đăng quang chưa bao lâu, Hương Giang đã khiến Ngọc Trinh cùng hàng loạt chân dài dè chừng vì điều này Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh vòng eo 'con kiến' 56cm. Cô lọt vào top mỹ nhân sở hữu vòng 2 thon gọn nhất nhì trong showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-lan-dien-do-ca-tinh-bi-che-que-mua-ngoc-trinh-van-gang-thu-lai-va-day-la-cai-ket-280710.html