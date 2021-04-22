Nhật Kim Anh bất ngờ lên tiếng việc được TiTi cầu hôn, tiết lộ mong muốn lớn nhất ở hiện tại

Mới đây, Nhật Kim Anh đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi lần đầu tiên lên tiếng về việc nữ diễn viên được TiTi cầu hôn cách đây không lâu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Nhật Kim Anh đã bất ngờ lên tiếng về việc được nam ca sĩ TiTi (cựu thành viên nhóm HKT) cầu hôn mình cách đây không lâu. Cô cho biết, đó chỉ là 1 clip hài hước trên TikTok "cho vui" cùng với các thành viên trong công ty của mình. Cô còn nhấn mạnh: "CHỨ KHÔNG AI CẦU HÔN EM và EM CŨNG CHƯA CÓ NHU CẦU LẤY THÊM CHỒNG NỮA!". Nghe đến đây thì các netizen không khỏi tiếc nuối vì mình đã bị ăn "quả nhầm" to ơi là to từ cô nàng.

Trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với doanh nhân Bửu Lộc, hiện Nhật Kim Anh chỉ mong "được bình yên sống trọn kiếp này bên con". Lời giải thích của Nhật Kim Anh về việc mình được ca sĩ TiTi kém 5 tuổi cầu hôn - Ảnh: Chụp màn hình Dưới bài đăng của nữ diễn viên, rất nhiều người hâm mộ đã tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của cô nàng khi đang sống xa con: "Không gì sánh bằng tình mẫu tử, cưng hai mẹ con quá", "tình nào cũng không bằng tình mẫu tử e chúc 2 mẹ con chị hạnh phúc vui vẻ bên nhau", "không gì bằng tình mẹ với con".

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và TiTi (cựu thành viên nhóm HKT) nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Theo đó, cả hai khẳng định chỉ là bạn bè nhưng lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Nhật Kim Anh và TiTi trông rất đẹp đôi, mặc dù nàng hơn chàng 5 tuổi - Ảnh: Internet Đặc biệt, trước đó chính Nhật Kim Anh còn đăng 1 đoạn video clip cảnh TiTi cầu hôn cô, khiến cho dân tình mải miết đẩy thuyền cho cặp đôi này. Cảnh Nhật Kim Anh được TiTi cầu hôn cách đây không lâu - Ảnh: Chụp màn hình Nhật Kim Anh và TiTi rất thân thiết trong đoạn clip cầu hôn trước đây - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn đang dành thời gian cho công việc đóng phim cũng như kinh doanh riêng của mình. Sau cuộc ly hôn và giành quyền nuôi con ồn ào với chồng đại gia, Nhật Kim Anh đang rât mong chờ ngày hai mẹ con cô được đoàn tụ. Nhật Kim Anh chơi đùa cùng con - Ảnh: FBNV

Lan Ngọc 'lỡ' chiếm luôn spotlight của nhân vật chính trong đám cưới em trai, vẻ đẹp dịu dàng khiến netizen thơ thẩn Đám cưới của em trai Lan Ngọc đã qua cách dây một ngày nhưng những hình ảnh của diễn viên 1990 hiện tại vẫn đang khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp, sắp chiếm luôn spotlight của cô dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-bat-ngo-len-tieng-viec-duoc-titi-cau-hon-tiet-lo-mong-muon-lon-nhat-o-hien-tai-402908.html