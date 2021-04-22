Lan Ngọc 'lỡ' chiếm luôn spotlight của nhân vật chính trong đám cưới em trai, vẻ đẹp dịu dàng khiến netizen thơ thẩn

Hậu trường 22/04/2021 21:02

Đám cưới của em trai Lan Ngọc đã qua cách dây một ngày nhưng những hình ảnh của diễn viên 1990 hiện tại vẫn đang khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp, sắp chiếm luôn spotlight của cô dâu.

Nhắc đến dàn mỹ nhân tuyệt sắc của showbiz Việt chắc chắn phải nói đến Ninh Dương Lan Ngọc bởi cô nàng sở hữu body và một nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

Nàng diễn viên sinh năm 1990 dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi nhưng người đẹp vẫn sở hữu sắc vóc tươi trẻ, gợi cảm vô cùng. Có thể lấy ví dụ không đâu xa chỉ ngay trong đám cưới em trai mình mới đây, vẻ đẹp của Lan Ngọc còn có phần lấn át luôn cả cô dâu mới. Người đẹp trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự đám cưới em trai. Đặc biệt là khi cô diện áo dài màu trắng nền nã và kín đáo với mái tóc buông dài uốn xoăn nhẹ. 

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Người đẹp Lan Ngọc khoe ảnh về hỷ sự của gia đình - Ảnh: FBNV

Trong loạt khoảnh khắc được cô đăng tải lên trang cá nhân, nhiều khán giả còn nhận xét Lan Ngọc lỡ chiếm mất spotlight của cô dâu chú rể vì vừa tươi trẻ, vừa xinh xắn hết mức.

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Nhiều netizen ngơ ngẩn còn nói đùa tưởng rằng cô mới chính là nhân vật chính trong ngày trọng đại này - Ảnh: FBNV
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Vẻ đẹp của diễn viên Cua lại vợ bầu ngày càng lên hương và rất nuột nà - Ảnh: FBNV
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Cả gia đình Ninh Dương Lan Ngọc chụp ảnh cùng nhau, ai cũng đẹp và quý phái - Ảnh: FBNV
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Lan Ngọc pha trò khi đứng cạnh cô dâu chú rể - Ảnh: FBNV
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Nhiều ý kiến cho rằng Lan Ngọc lỡ chiếm spotlight vì quá xinh xắn và dễ thương - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh trong ngày vui của gia đình Lan Ngọc đang khiến cộng đồng mạng "rần rần" vì độ xinh đẹp của cô cứ như thiếu nữ 20 tuổi. 

Chia sẻ mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc về đoạn clip nhạy cảm: 'Tôi nghĩ rằng có người đang muốn hại mình'

Chia sẻ mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc về đoạn clip nhạy cảm: 'Tôi nghĩ rằng có người đang muốn hại mình'

Chịu oan ức từ sự việc clip nhạy cảm bỗng từ “trên trời rơi xuống” và bị cộng đồng mạnh réo tên mình, mới đây Lan Ngọc đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo giới về vụ việc này.

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Từ khóa:   diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đám cưới em trai Lan Ngọc Người đẹp Việt Nam

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