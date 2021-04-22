Lan Ngọc 'lỡ' chiếm luôn spotlight của nhân vật chính trong đám cưới em trai, vẻ đẹp dịu dàng khiến netizen thơ thẩn

Đám cưới của em trai Lan Ngọc đã qua cách dây một ngày nhưng những hình ảnh của diễn viên 1990 hiện tại vẫn đang khiến cộng đồng mạng ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp, sắp chiếm luôn spotlight của cô dâu.
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Nhắc đến dàn mỹ nhân tuyệt sắc của showbiz Việt chắc chắn phải nói đến Ninh Dương Lan Ngọc bởi cô nàng sở hữu body và một nhan sắc đáng ngưỡng mộ.
Nàng diễn viên sinh năm 1990 dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi nhưng người đẹp vẫn sở hữu sắc vóc tươi trẻ, gợi cảm vô cùng. Có thể lấy ví dụ không đâu xa chỉ ngay trong đám cưới em trai mình mới đây, vẻ đẹp của Lan Ngọc còn có phần lấn át luôn cả cô dâu mới. Người đẹp trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự đám cưới em trai. Đặc biệt là khi cô diện áo dài màu trắng nền nã và kín đáo với mái tóc buông dài uốn xoăn nhẹ.
Trong loạt khoảnh khắc được cô đăng tải lên trang cá nhân, nhiều khán giả còn nhận xét Lan Ngọc lỡ chiếm mất spotlight của cô dâu chú rể vì vừa tươi trẻ, vừa xinh xắn hết mức.
Những hình ảnh trong ngày vui của gia đình Lan Ngọc đang khiến cộng đồng mạng "rần rần" vì độ xinh đẹp của cô cứ như thiếu nữ 20 tuổi.