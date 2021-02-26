Thông tin nghệ sĩ Thương Tín nhập viện vì đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp hoang mang, lo lắng.

Cách đây vài giờ, thông tin diễn viên Thương Tín nhập viện cấp cứu vì đột quỵ đã gây xôn xao mạng xã hội. Theo chia sẻ của MC Phạm Anh, sức khỏe của nam nghệ sĩ đang rất yếu.

Bài đăng của MC Phạm Anh - Ảnh: FB

Mới đây, một nhân viên tại bệnh viên nơi diễn viên Thương Tín đang điều trị tiết lộ với báo chí: "Chú Thương Tín được đưa vào viện từ chiều ngày hôm qua (25/2/2021) trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại các bác sĩ đang tích cực hồi sức, cấp cứu cho chú. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng của chú chưa có kết luận rõ ràng là do đột quỵ hay do vấn đề gì. Hiện chú đang nằm trong phòng cấp cứu, chúng tôi cũng không được vào thăm".

Hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định sẽ hỗ trợ viện phí cho nghệ sĩ Thương Tín ngoài chi phí mà phía bảo hiểm thanh toán vì những cống hiến hết mình cho nghệ thuật của ông.

Hiện tại, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đều mong nghệ sĩ Thương Tín sẽ vượt qua cơn nguy kịch.

Diễn viên Thương Tín - Ảnh: Internet

Thương Tín sinh năm 1956, ông được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng một thời như: Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng... Những năm 80-90, ông được mệnh danh là tài tử màn bạc và là "át chủ bài" của làng phim ảnh, kịch nghệ miền Nam.

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