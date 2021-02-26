Mẹ vợ cũ tố Hoàng Anh quỵt tiền, nhắn tin đòi nợ thì bị chặn

Hậu trường 26/02/2021 09:50

Sau khi bị Quỳnh Như chỉ trích vì bỏ bê con gái thì nam diễn viên Hoàng Anh lại tiếp tục bị mẹ vợ cũ tố quỵt nợ 50 triệu đồng.

Những ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như vẫn chưa đi đến hồi kết. Cách đây không lâu, Quỳnh Như đã thẳng thừng tuyên bố không bao giờ cho Hoàng Anh nhận con vì anh quá vô trách nhiệm, liên tục bỏ bê con gái.

hoang anh 1
Sau 3 năm chung sống, Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn trong ồn ào - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ Quỳnh Như bất ngờ gây chú ý khi lên tiếng tố nam diễn viên quỵt nợ. Cụ thể, bà tiết lộ từng cho Hoàng Anh mượn số tiền 2.000 đô (khoảng 50 triệu đồng). Thời điểm đó, bà cho con rể vay vì anh đang cần vốn bán hàng online. Bà từng có suy nghĩ sẽ cho Hoàng Anh luôn số tiền này nếu anh toàn tâm toàn ý lo xây dựng gia đình.

hoang anh 2
Bài đăng của mẹ vợ cũ Hoàng Anh - Ảnh: FB
hoang anh 3
Hoàng Anh từng hứa sẽ trả nợ đầy đủ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sau khi Hoàng Anh và Quỳnh Như đổ vỡ, bà có nhắn tin đòi lại tiền thì bị anh chặn số điện thoại: “Nay cậu đi theo tiếng gọi con tim, bên lề bỏ vợ con và nhẫn tâm quên trách nhiệm trợ cấp nuôi Nu nên tôi muốn cậu trả lại số tiền đó cho tôi để tôi cho Nu…

Thấy cuộc sống của cậu dạo này khởi sắc quá (đóng phim, ra MV, bán hàng online tới tấp) thì 2000 đô với cậu là con số tiền nhỏ phải không. Trả nhé cậu, trả để lấy tiền đó nuôi Nu, chứ không phải cho cậu. Cậu sức dài vai rộng mà không trả lại thì bà ngoại Nu giận lắm đó. Ngày cậu bỏ nhà đi tôi có đòi lại trong tin nhắn cậu chơi kỳ lắm nha, chặn tôi liền à”.

hoang anh 4
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không giấu được sự bức xúc thay cho gia đình Quỳnh Như: “Sao sống không có tình người vậy”, “Đúng là đàn ông tệ bạc”, “Trời ơi, thương bé Nu quá”, “Người từng hâm mộ nhưng bây giờ có lẽ hết rồi”, “Anh chơi kỳ quá! Thương chị”…

Đan Trường khoe body cực "hot" ở tuổi 45, nhìn lên gương mặt lại càng ngỡ ngàng hơn về độ "hack tuổi"

Đan Trường khoe body cực "hot" ở tuổi 45, nhìn lên gương mặt lại càng ngỡ ngàng hơn về độ "hack tuổi"

"Anh Bo" Đan Trường ở tuổi 45 vẫn khiến fan nữ phải xuýt xoa khen ngợi ngoại hình.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Hoàng Anh mẹ vợ Hoàng Anh vợ cũ Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 13 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026