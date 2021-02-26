Mẹ vợ cũ tố Hoàng Anh quỵt tiền, nhắn tin đòi nợ thì bị chặn

Sau khi bị Quỳnh Như chỉ trích vì bỏ bê con gái thì nam diễn viên Hoàng Anh lại tiếp tục bị mẹ vợ cũ tố quỵt nợ 50 triệu đồng.

Những ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như vẫn chưa đi đến hồi kết. Cách đây không lâu, Quỳnh Như đã thẳng thừng tuyên bố không bao giờ cho Hoàng Anh nhận con vì anh quá vô trách nhiệm, liên tục bỏ bê con gái.

Sau 3 năm chung sống, Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn trong ồn ào - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ Quỳnh Như bất ngờ gây chú ý khi lên tiếng tố nam diễn viên quỵt nợ. Cụ thể, bà tiết lộ từng cho Hoàng Anh mượn số tiền 2.000 đô (khoảng 50 triệu đồng). Thời điểm đó, bà cho con rể vay vì anh đang cần vốn bán hàng online. Bà từng có suy nghĩ sẽ cho Hoàng Anh luôn số tiền này nếu anh toàn tâm toàn ý lo xây dựng gia đình.

Bài đăng của mẹ vợ cũ Hoàng Anh - Ảnh: FB

Hoàng Anh từng hứa sẽ trả nợ đầy đủ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sau khi Hoàng Anh và Quỳnh Như đổ vỡ, bà có nhắn tin đòi lại tiền thì bị anh chặn số điện thoại: “Nay cậu đi theo tiếng gọi con tim, bên lề bỏ vợ con và nhẫn tâm quên trách nhiệm trợ cấp nuôi Nu nên tôi muốn cậu trả lại số tiền đó cho tôi để tôi cho Nu…

Thấy cuộc sống của cậu dạo này khởi sắc quá (đóng phim, ra MV, bán hàng online tới tấp) thì 2000 đô với cậu là con số tiền nhỏ phải không. Trả nhé cậu, trả để lấy tiền đó nuôi Nu, chứ không phải cho cậu. Cậu sức dài vai rộng mà không trả lại thì bà ngoại Nu giận lắm đó. Ngày cậu bỏ nhà đi tôi có đòi lại trong tin nhắn cậu chơi kỳ lắm nha, chặn tôi liền à”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng không giấu được sự bức xúc thay cho gia đình Quỳnh Như: “Sao sống không có tình người vậy”, “Đúng là đàn ông tệ bạc”, “Trời ơi, thương bé Nu quá”, “Người từng hâm mộ nhưng bây giờ có lẽ hết rồi”, “Anh chơi kỳ quá! Thương chị”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-vo-cu-to-hoang-anh-quyt-tien-nhan-tin-doi-no-thi-bi-chan-397060.html