Hà Hồ lần đầu khoe bụng sau sinh 2 tuần, ai nhìn cũng tá hỏa

Hậu trường 26/02/2021 12:10

Khoảnh khắc hiếm hoi khoe bụng sau sinh của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Đầu tháng 11/2020, Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp trai gái Leon và Lisa cho ông xã Kim Lý. Dù mang thai đôi nhưng chỉ vài tháng sau sinh, “nữ hoàng giải trí” khiến công chúng ngỡ ngàng khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng cực thon gọn. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc khoe body của Hà Hồ liên tục nhận về “cơn mưa” lời khen từ khán giả.

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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà xã Kim Lý sau sinh - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” bất ngờ gây chú ý khi khoe ảnh vòng bụng sau khi sinh mổ chỉ 2 tuần. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ vì mang thai đôi nên cô rất khó khăn trong việc giảm mỡ bụng và khắc phục phần da bị rạn.

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Hồ Ngọc Hà thoải mái khoe vòng bụng ngấn mỡ với đường rạn da lớn sau sinh – Ảnh: FB

Khoảnh khắc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Qua hình ảnh đăng tải, có thể thấy Hà Hồ cũng gặp phải vấn đề như bao bà mẹ khác. Theo đó, vòng bụng của nữ ca sĩ ngấn mỡ và có vết rạn lớn sau sinh 2 tuần.

Tuy nhiên, nhờ kiên trì nỗ lực mà mẹ bỉm Hà Hồ đã giảm eo nhanh chóng. Đến thời điểm hiện tại, vóc dáng của nữ ca sĩ đã thon gọn, gợi cảm như thời son rỗi.

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Body hoàn hảo của mẹ bỉm hiện tại - Ảnh: FB

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Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự ngưỡng mộ trước màn giảm cân đỉnh cao của Hà Hồ: “Nhìn thương quá. Thương em và thương tất cả phụ nữ chúng mình”, “Phục chị sát đất thật sự”, “Em phải lưu tấm hình này để vài tháng nữa làm động lực”, “Cô ấy thực sự tuyệt vời vì nghị lực cố gắng ở mọi khía cạnh! Ngưỡng mộ em lần nữa”, “Nhìn mê thật sự luôn chị ơi”…

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Từ khóa:   Hà Hồ sao Việt sau sinh Kim Lý

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