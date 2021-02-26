Lệ Quyên và bạn trai cùng ra Hà Nội đón Tết với gia đình – Ảnh: FB

Hậu công khai hẹn hò, Lệ Quyên cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau đến người hâm mộ. Cách đây không lâu, cả hai bị soi bằng chứng ở chung nhà khiến ai nấy đều mong cặp đôi sớm “chốt đơn”.

Mới đây nhất, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu lộ nghi vấn đi du lịch cùng nhau. Đặc biệt, chuyến du lịch này còn có sự xuất hiện của con trai riêng nữ ca sĩ – bé Kỳ Anh.

Cả hai bị soi bằng chứng ở chung nhà khi cùng check-in một địa điểm – Ảnh: FB

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên khoe ảnh xinh đẹp tại Đà Lạt. Trước đó vài giờ, hai mẹ con “nữ hoàng phòng trà” còn cùng nhau check-in trước giờ khởi hành.

Bài đăng mới nhất của Lệ Quyên - Ảnh: FB

Hai mẹ con Lệ Quyên trước giờ khởi hành - Ảnh: FB

Đáng chú ý, trong khi giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đăng tải loạt ảnh đi “trốn” tại Đà Lạt thì bạn trai Lâm Bảo Châu cũng chia sẻ story dừng chân tại thành phố ngàn hoa cùng thời điểm.

Cặp đôi bị soi chi tiết đi du lịch chung - Ảnh: IG

Trên trang Instagram cá nhân, con trai Lệ Quyên cũng đăng ảnh check-in cùng thời gian, địa điểm với Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Trong một khoảnh khắc, dù không lộ diện nhưng cư dân mạng vẫn có thể đoán ra Lâm Bảo Châu là người cầm lái, còn Lệ Quyên với bàn tay đeo nhẫn kim cương là người ngồi cạnh, đằng sau là con trai nữ ca sĩ.

Bài đăng gây chú ý của con trai Lệ Quyên - Ảnh: IG

Có thể thấy, mối quan hệ giữa tình mới của Lệ Quyên và con trai riêng của cô khá tốt đẹp. Ngay lập tức, người hâm mộ càng mong mỏi cặp đôi sớm “về chung một nhà”.