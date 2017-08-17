Sau khi ra trại, hot girl Trâm Anh - hot girl chuyển giới đẹp nhất Việt Nam - đã lấy lại nhan sắc bằng cách tiêm hoóc-môn và những ca phẫu thuật tái tạo đơn giản.
Sau khi bị bắt vì hành vi buôn bán chất cấm, Nguyễn Văn Hiếu - còn gọi là hot girl chuyển giới Trâm Anh chính thức ra tù sau hơn 1 năm bị giam giữ. Sau khi mãn hạn tù, hot girl chuyển giới quay lại và bắt đầu cuộc sống mới, cô đã đặt cho mình nghệ danh mới là hot girl Hà Thương.
Hình ảnh Trâm Anh gầy gò, đen đúa trong ngày ra trại khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, xinh đẹp của mình.
Hot girl chuyển giới đẹp nhất Việt Nam cho biết, hiện tại cô đã thực hiện một số phẫu thuật mới trên cơ thể như cắt mí, tiêm môi, cằm, tắm trắng và tiêm filler. Đặc biệt, liệu trình tiêm hoóc-môn hàng tuần giúp Trâm Anh trở nên nữ tính, duyên dáng và xinh đẹp hơn.
Ngoài công việc dancer tại một số quán bar, hot girl chuyển giới còn tham gia vào hoạt động kinh doanh. Người đẹp tiết lộ, hiện tại mức thu nhập của cô khoảng 30 triệu/tháng, đủ để cô lo trang trải cuộc sống và lo cho gia đình