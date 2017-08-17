Sau khi bị bắt vì hành vi buôn bán chất cấm, Nguyễn Văn Hiếu - còn gọi là hot girl chuyển giới Trâm Anh chính thức ra tù sau hơn 1 năm bị giam giữ. Sau khi mãn hạn tù, hot girl chuyển giới quay lại và bắt đầu cuộc sống mới, cô đã đặt cho mình nghệ danh mới là hot girl Hà Thương.

Hình ảnh Trâm Anh gầy gò, đen đúa trong ngày ra trại khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, xinh đẹp của mình.