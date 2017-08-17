Nhan sắc gây sốc của hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù với thân hình đen đúa, gầy gò

Hậu trường 17/08/2017 17:36

Sau khi ra trại, hot girl Trâm Anh - hot girl chuyển giới đẹp nhất Việt Nam - đã lấy lại nhan sắc bằng cách tiêm hoóc-môn và những ca phẫu thuật tái tạo đơn giản.

Sau khi bị bắt vì hành vi buôn bán chất cấm, Nguyễn Văn Hiếu - còn gọi là hot girl chuyển giới Trâm Anh chính thức ra tù sau hơn 1 năm bị giam giữ. Sau khi mãn hạn tù, hot girl chuyển giới quay lại và bắt đầu cuộc sống mới, cô đã đặt cho mình nghệ danh mới là hot girl Hà Thương.

Hình ảnh Trâm Anh gầy gò, đen đúa trong ngày ra trại khiến dân mạng không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, xinh đẹp của mình.

hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù
Vào năm 2014, hot girl Trâm Anh bị bắt vì hành vi mua bán chất cấm - Ảnh: Internet

hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù
Gương mặt của Trâm Anh thay đổi rất nhiều với mái tóc ngắn, người ốm, da ngăm đen ngày ra trại - Ảnh: Internet

Hot girl chuyển giới đẹp nhất Việt Nam cho biết, hiện tại cô đã thực hiện một số phẫu thuật mới trên cơ thể như cắt mí, tiêm môi, cằm, tắm trắng và tiêm filler. Đặc biệt, liệu trình tiêm hoóc-môn hàng tuần giúp Trâm Anh trở nên nữ tính, duyên dáng và xinh đẹp hơn.

Ngoài công việc dancer tại một số quán bar, hot girl chuyển giới còn tham gia vào hoạt động kinh doanh. Người đẹp tiết lộ, hiện tại mức thu nhập của cô khoảng 30 triệu/tháng, đủ để cô lo trang trải cuộc sống và lo cho gia đình

hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù
Sau khi ra trại, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nóng bỏng, sexy của mình - Ảnh: Internet

hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù
Trâm Anh thừa nhận đã thực hiện một số phẫu thuật nhỏ trên cơ thể như nhấn mí, tiêm môi, tắm trắng - Ảnh: Internet

hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù
Gương mặt cuốn hút của hot girt ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

hot girl chuyển giới Trâm Anh sau thời gian ra tù
Cô nàng cũng thường ăn mặc sexy khoe vòng 1 cực khủng - Ảnh: Internet

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