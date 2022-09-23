Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về tình hình sức khỏe của diễn viên Thương Tín

Hậu trường 23/09/2022 14:55

Nói về hình ảnh hốc hác mới đây của Thương Tín, nhạc sĩ cho biết nam diễn viên vừa từ quê nhà Phan Rang trở lại TP.HCM 2 tuần nay.

Trước đó, mạng xã hội đã chia sẻ clip quay cảnh nghệ sĩ Thương Tín ở một quán ăn bình dân. Điều đáng nói là vóc dáng gầy gò, gương mặt hốc hác của nam diễn viên. Người quay đã bắt gặp nghệ sĩ đi ăn cùng những người bạn và ghi lại cảnh này. Nhiều người xem cảm thấy tiếc nuối cho hình ảnh tiều tụy của tài tử Biệt động Sài Gòn lừng lẫy trên màn ảnh một thời.

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về tình hình sức khỏe của diễn viên Thương Tín - Ảnh 1
Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín lộ vẻ gầy gò, hốc hác tại quán ăn bình dân - Ảnh: Internet

 

Trước tình hình sức khỏe "đáng báo động" này, theo thông tin từ VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang hỗ trợ công việc, chỗ ở cho Thương Tín tại TP.HCM, xác nhận đoạn clip trên mới được quay cách đây ít ngày. Thương Tín vừa từ quê nhà Phan Rang trở lại TP.HCM 2 tuần nay, sức khoẻ của ông có phần yếu hơn. 

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết: "Sau khi đi quay phim ở Hà Tĩnh về, Thương Tín tâm sự anh cảm thấy sức khoẻ kém hơn. Hiện tại Thương Tín cũng đã quay lại Sài Gòn vì muốn tiếp tục được đi làm, kiếm tiền. Sức khoẻ hiện tại của Thương Tín có yếu hơn trước nhưng không đến mức tiều tuỵ. Anh ấy chỉ bị đau chân nên đi lại hơi khó khăn".

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về tình hình sức khỏe của diễn viên Thương Tín - Ảnh 2
Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thương Tín - Ảnh: VTC News

 

Ngoài ra, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết Thương Tín ngỏ ý muốn được đi thu một ca khúc sau khi từ quê nhà trở lại. Nam nhạc sĩ chia sẻ thêm: "Vài ngày trước, có vị khách ở Quảng Trị muốn mời Thương Tín ra đó hát tiệc nhưng tôi chưa dám nhận vì tạm thời chỉ nhận ở những nơi gần. Khi biết có chương trình, Thương Tín một mực đòi ra Quảng Trị hát, thấy có show là anh ấy quên hết mình đang có bệnh. Tôi cũng khuyên Thương Tín hãy nghỉ ngơi và tập trung đi châm cứu cho mau bình phục lại thì mới có sức khoẻ làm nghề".

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ về tình hình sức khỏe của diễn viên Thương Tín - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của Thương Tín - Ảnh: VTC News

 

Nhạc sĩ Tô Hiếu là người giúp đỡ Thương Tín trong thời điểm hiện tại. Anh là một người em thân thiết có mối nhân duyên với nam diễn viên Biệt động Sài Gòn. Anh cũng chính là thầy giáo dạy nhạc của con trai Thương Tín. Nam nhạc sĩ giúp Thương Tín nơi ăn chốn ở.  

Gần đây, Thương Tín đã hoàn thành một vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh Culi không bao giờ khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân. Bên cạnh việc đóng phim, nam diễn viên cũng nhận lời đi hát đám cưới. Cát-xê ông nhận được khi đi hát khoảng 5 triệu đồng. Ông luôn đau đáu nỗi lo không chăm sóc được cho vợ con đầy đủ. Bà xã hiện tại kém ông 32 tuổi, đang ở quê và ổn định cuộc sống bên bà ngoại và một người dì không có khả năng nói. Thương Tín và vợ trẻ có một con gái nhỏ đang độ tuổi đi học tiểu học.

Rộ tin sức khỏe Thương Tín đang đi xuống muốn làm điều này ngay lập tức

Rộ tin sức khỏe Thương Tín đang đi xuống muốn làm điều này ngay lập tức

Diễn viên Thương Tín bị bắt gặp hình ảnh gầy gò khi đang ăn tại một quán ăn bình dân. Ngoài ra, người quen của nam diễn viên cũng tiết lộ sức khỏe của anh có phần đi xuống.

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