Nhạc sĩ Tô Hiếu lý giải nguyên nhân không muốn tiếp tục dính dáng đến Thương Tín, bày tỏ sự lo lắng cho số tiền bảo hiểm của con gái đàn anh

Hậu trường 29/12/2021 10:36

Mới đây, Tô Hiếu đã có buổi livestream tuyên bố sẽ ngừng giúp đỡ và không muốn dính dáng đến Thương Tín nữa. Lý giải về sự việc này, mới đây, nam nhạc sĩ đã lên tiếng.

Vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lên tiếng tố  Trịnh Kim Chi có những "nhập nhằng" liên quan đến số tiền từ thiện mà nữ diễn viên đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân giúp ông trong lúc bị đột quỵ.

Tới tối 24/12, nhạc sĩ Tô Hiếu - người giúp đỡ Thương Tín suốt thời gian qua - cũng đã có buổi livestream cùng Thương Tín để nói rõ ồn ào với Trịnh Kim Chi. Tại đây, Thương Tín cho biết anh nghi ngờ Trịnh Kim Chi gửi tiền từ thiện của ông vào ngân hàng lấy lãi. Bên cạnh đó, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi, tuyên bố mời công an vào cuộc. Trước thái độ quả quyết của đàn anh, Tố Hiếu đã đề nghị hai bên gặp mặt trực tiếp để là rõ sự tình.

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 Thương Tín Trịnh Kim Chi - và Ảnh : Internet

Tuy nhiên, mới đây, vào tối ngày 28/12, Tô Hiếu bất ngờ livestream tuyên bố không còn dính dáng đến Thương Tín đồng thời cho rằng tài tử "Biệt động Sài Gòn" đã sai khi có những phát ngôn liên quan đến Trịnh Kim Chi.

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Nhạc sĩ Tô Hiếu trong livestream mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Giải thích về vấn đền trên, chia sẻ với VietNamNet, Tô Hiếu cho biết: "Tôi ngưng giúp đỡ Thương Tín vì hiện tại anh ấy cũng đã đi làm và có chút thu nhập. Vợ Thương Tín cũng đã đi làm thì từ từ mọi thứ sẽ ổn hết, đâu có ai giúp hoài đâu. Còn việc không dính dáng là tôi không muốn sau này lại có chuyện xảy ra hiểu lầm thì mệt lắm. Nên tốt nhất tôi không muốn dính dáng nữa".

Ngoài ra, nam nhạc sĩ cũng khẳng định bản thân và Thương Tín không có mất lòng gì, chỉ là hiện tại anh không muốn liên quan gì đến Thương Tín nữa. "Tôi đã xuất hiện giúp Thương Tín lúc ngặt, giờ tôi phải đi rồi, tôi còn nhiều việc khác phải làm".

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Tô Hiếu lo rằng số tiền bảo hiểm cho con gái Thương Tìn sẽ không giữ được đến năm 18 tuổi - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Tô Hiếu cũng đã nói rõ quan điểm của mình trước những ồn ào giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi. Theo anh, Thương Tín đã thiếu suy nghĩ vì "lúc mình bệnh nằm mê man, lỡ không có tiền kêu gọi không biết có sống được không nữa. Giờ Thương Tín cần thời gian để suy nghĩ lại cách hành xử của mình" "Nếu không suy nghĩ được thì chẳng còn ai bên cạnh Thương Tín ngoài vợ con". Tô Hiếu cũng bày tỏ rõ kiến rằng chính Thương Tín phải là người xin lỗi Trịnh Kim Chi chứ không có chuyện nữ diễn viên xin lỗi nam tài tử.

Ngoài ra, Tô Hiếu cũng bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng số tiền bảo hiểm cho con gái Thương Tín không biết giữ nổi đến 18 tuổi không. Anh cũng hy vọng sẽ không còn tiếng than thở của Thương Tín nữa "vì giờ sẽ không còn ai giúp nữa".

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Từ khóa:   nhạc sĩ Tô Hiếu NSƯT Trịnh Kim Chi Diễn viên Thương Tín

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