Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng

Nhã Phương xuất hiện với gương mặt nhiều nếp nhăn và có vẻ hốc hác hơn nhiều so với thời điểm mới kết hôn.
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Thời gian qua, Nhã Phương liên tục đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh selfie bên trong tổ ấm với Trường Giang. Nữ diễn viên dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại sau 7 tháng về chung một nhà cùng "Mười Khó".
Tuy nhiên, nhiều người nhận xét Nhã Phương trông hốc hác và gầy gò đi nhiều. Trong những bức ảnh chụp cận mặt, nữ diễn viên lộ rõ đôi mắt nhiều nếp nhăn, gò má hóp lại dù đã được trang điểm khá kỹ càng. Không ít người xót xa cho bà mẹ một con, đồng thời khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe trong thời gian nuôi con mọn.
Nhã Phương được cho là đã sinh con gái đầu lòng vào hồi tháng 1/2019. Tuy nhiên, vợ chồng cô giữ kín mọi hình ảnh và thông tin về bé để tránh ồn ào. Hiện tại, Nhã Phương đã quay lại showbiz được một tháng dù chưa hết thời gian ở cữ.
Trong khi đó, Trường Giang cũng tất bật chạy show kiếm tiền để vun vén cho tổ ấm của cả hai. Dù từng vướng phải nhiều khó khăn trong khoảng thời gian yêu nhưng giờ đây Trường Giang và Nhã Phương đều rất trân trọng hạnh phúc hiện tại.