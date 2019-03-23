Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng

Hậu trường 23/03/2019 14:53

Nhã Phương xuất hiện với gương mặt nhiều nếp nhăn và có vẻ hốc hác hơn nhiều so với thời điểm mới kết hôn.

Thời gian qua, Nhã Phương liên tục đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh selfie bên trong tổ ấm với Trường Giang. Nữ diễn viên dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại sau 7 tháng về chung một nhà cùng "Mười Khó".

Tuy nhiên, nhiều người nhận xét Nhã Phương trông hốc hác và gầy gò đi nhiều. Trong những bức ảnh chụp cận mặt, nữ diễn viên lộ rõ đôi mắt nhiều nếp nhăn, gò má hóp lại dù đã được trang điểm khá kỹ càng. Không ít người xót xa cho bà mẹ một con, đồng thời khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe trong thời gian nuôi con mọn.

Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 1
Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 2
Nhã Phương ngày càng gầy gò và hốc hác khiến fan lo lắng - Ảnh: Internet
Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 3
Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 4
Nhã Phương thay đổi rất nhiều so với thời điểm mới kết hôn với Trường Giang - Ảnh: Internet
Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 5
Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 6
Nhã Phương không ngại khoe nhiều ảnh selfie trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 7
Nhã Phương trang điểm khá kỹ nhưng vẫn không che được nếp nhăn và bong mắt - Ảnh: Internet

Nhã Phương được cho là đã sinh con gái đầu lòng vào hồi tháng 1/2019. Tuy nhiên, vợ chồng cô giữ kín mọi hình ảnh và thông tin về bé để tránh ồn ào. Hiện tại, Nhã Phương đã quay lại showbiz được một tháng dù chưa hết thời gian ở cữ.

Trong khi đó, Trường Giang cũng tất bật chạy show kiếm tiền để vun vén cho tổ ấm của cả hai. Dù từng vướng phải nhiều khó khăn trong khoảng thời gian yêu nhưng giờ đây Trường Giang và Nhã Phương đều rất trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Nhã Phương khoe khoảnh khắc tinh nghịch cùng Trường Giang ở tổ ấm nhỏ

Nhã Phương khoe khoảnh khắc tinh nghịch cùng Trường Giang ở tổ ấm nhỏ

Nhã Phương đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đùa nghịch bên bánh kem cùng Trường Giang khiến nhiều fan thích thú.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang

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