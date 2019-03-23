Nhã Phương ngày càng lạ lẫm sau hai tháng sinh con đầu lòng

Thời gian qua, Nhã Phương liên tục đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh selfie bên trong tổ ấm với Trường Giang. Nữ diễn viên dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại sau 7 tháng về chung một nhà cùng "Mười Khó".

Tuy nhiên, nhiều người nhận xét Nhã Phương trông hốc hác và gầy gò đi nhiều. Trong những bức ảnh chụp cận mặt, nữ diễn viên lộ rõ đôi mắt nhiều nếp nhăn, gò má hóp lại dù đã được trang điểm khá kỹ càng. Không ít người xót xa cho bà mẹ một con, đồng thời khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn để đảm bảo sức khỏe trong thời gian nuôi con mọn.