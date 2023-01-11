Nhã Phương 'ghi điểm' với hành động 'giữ lửa' tình yêu, luôn làm một việc dành cho Trường Giang mỗi khi chồng đi làm về muộn

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những đôi vợ chồng được đông đảo khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm chân thành, ấm áp dành cho nhau. Tuy không thể hiện nhiều trước đám đông nhưng cuộc sống của hai người vẫn vô cùng hạnh phúc. Không biết lần, những chia sẻ của Trường Giang về cuộc hôn nhân của mình thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ở nhà tôi hay nấu cơm ăn với nhau, đi làm về trễ nhưng vợ vẫn chờ rồi ngồi ăn cơm với nhau. Vợ tôi thì đâu có ăn cơm, bả ăn kiêng suốt đời mà nhưng vẫn ngồi chờ để khi mình ăn thì bả cầm một miếng ăn cho vui vậy đó. Nhiều khi đi làm về trễ lúc 2-3 giờ sáng nhưng vợ thức chờ rồi nấu miếng cơm, miếng thịt gì đó lên ăn. Nhà tôi thì lúc nào cũng phải có lửa, bếp lửa trong gia đình rất quan trọng, nó là sự kết nối mà".

Mới đây, Trường Giang đã có những trải lòng về nghề, về gia đình nhỏ. Danh hài xứ Quảng gây bất ngờ khi tiết lộ hành động ấm áp của bà xã Nhã Phương dành cho mình mỗi khi đi làm đến tận đêm khuya mới về.

Trường Giang chia sẻ dù anh đi làm về trễ đến 2-3 giờ sáng thì vợ luôn thức chờ ăn cơm cùng.

Có thể thấy, tình cảm vợ chồng nam nghệ sĩ rất bền chặt, viên mãn. Cùng là người trong ngành, cả hai có sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Khi Trường Giang về khuya vì lịch làm việc dày đặc, chào đón anh là cơm ngon canh ngọt và sự chăm sóc, ân cần của bà xã.

Nhã Phương luôn là hậu phương vững chắc cho anh sau những sóng gió cuộc đời.

Mười Khó tiết lộ, những hành động của mình và vợ mục đích là để cho bé Destiny nhìn thấy. Bởi hơn ai hết anh hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Anh và vợ muốn lan tỏa cách sống tử tế của mình để bé cảm nhận và thẩm thấu.

Nam danh hài ý thức được hành động của vợ chồng mình tác động nhiều đến cách sống của con sau này.

Những tâm sự của Trường Giang về gia đình, về bà xã Nhã Phương thật sự cho khán giả thêm góc nhìn mới về hai vợ chồng bởi từ trước đến giờ ai cũng nghĩ sự cưng chiều trong nhà chỉ nghiêng về phía nam danh hài chứ vợ anh chỉ là người được nhận.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018 sau thời gian dài hẹn hò. Một năm sau, Nhã Phương hạ sinh con gái đầu lòng - được gọi yêu bằng biệt danh Destiny. Trải qua 4 năm chung sống, đến hiện tại, Nhã Phương và Trường Giang hài lòng với gia đình của mình. Mặc dù không công khai thể hiện sự thân mật trước truyền thông nhưng những cử chỉ quan tâm nhỏ bé của hai vợ chồng dành cho nhau luôn khiến người khác ngưỡng mộ.