Nhã Phương đã có dấu hiệu làm mẹ bỉm lần 2 thông qua chi tiết cực nhỏ này

Nhã Phương và Trường Giang vừa hạnh phúc thông báo sự xuất hiện của thành viên nhí thứ hai.
- Dù được Trường Giang chăm kĩ từng chút một nhưng Nhã Phương lại tiếp tục để lộ vóc dáng gầy guộc đáng báo động
- Bắt chộp khoảnh khắc Trường Giang sát giờ diễn vẫn đợi ngoài cánh gà để tận tay tặng vé miễn phí cho fan có hoàn cảnh khó khăn
Sau 5 năm về chung một nhà, mới đây nhất, bà xã Trường Giang đã khiến cộng đồng mạng được phen chấn động khi thông báo gia đình nữ diễn viên sắp chào đón thêm thành viên mới.
Sáng ngày 21/4, trên trang TikTok cá nhân, Nhã Phương đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên nhờ con gái mang tặng Trường Giang món quà mừng sinh nhật sớm. Mang theo tâm lý nghi ngờ mở quà, nam danh hài bỗng chốc "đứng hình", không nén nổi ngạc nhiên khi nhận được que thử và giấy khám thai từ vợ. Dường như ngay lập tức, với gương mặt ngơ ngác, danh hài xứ Quảng "liền tù tì" hỏi bà xã: 'Thiệt không vậy?' khiến Nhã Phương được phen "cười ngất".
Nhã Phương thời gian gần đây rất ít chia sẻ hình ảnh mới của bản thân mà đăng khoảnh khắc của Trường Giang và con gái cưng. Nữ diễn viên cũng lựa chọn trang phục rộng khi xuất hiện tại sự kiện hay trong hoạt động thường ngày.
Trường Giang và Nhã Phương quyết định về chung một nhà vào năm 2018. Cả hai có hôn nhân hạnh phúc sau 5 năm gắn bó và đồng hành bên cạnh nhau. Năm 2019, Nhã Phương và Trường Giang hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của con gái đầu lòng. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé nhưng giấu mặt. Cho đến gần đây, cả hai mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh rõ diện mạo của bé Destiny.
Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang - Nhã Phương khiến dân tình không khỏi ghen tỵ khi sở hữu tổ ấm viên mãn nhất nhì showbiz Việt. Dự đoán sắp đến, gia đình nhỏ của danh hài xứ Quảng sẽ càng náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười hơn khi cả hai vợ chồng cùng ái nữ đầu lòng hạnh phúc chào đón nhóc tỳ thứ 2.