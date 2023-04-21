Nhã Phương đã có dấu hiệu làm mẹ bỉm lần 2 thông qua chi tiết cực nhỏ này

Sau 5 năm về chung một nhà, mới đây nhất, bà xã Trường Giang đã khiến cộng đồng mạng được phen chấn động khi thông báo gia đình nữ diễn viên sắp chào đón thêm thành viên mới.

Sáng ngày 21/4, trên trang TikTok cá nhân, Nhã Phương đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên nhờ con gái mang tặng Trường Giang món quà mừng sinh nhật sớm. Mang theo tâm lý nghi ngờ mở quà, nam danh hài bỗng chốc "đứng hình", không nén nổi ngạc nhiên khi nhận được que thử và giấy khám thai từ vợ. Dường như ngay lập tức, với gương mặt ngơ ngác, danh hài xứ Quảng "liền tù tì" hỏi bà xã: 'Thiệt không vậy?' khiến Nhã Phương được phen "cười ngất".