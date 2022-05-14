Nhà Lâm Chân Khang ở quê bị trộm đột nhập, chính chủ lên tiếng về tin đồn 3 tỷ đồng bị 'cuỗm' đi sạch

Hậu trường 14/05/2022 10:02

Thông tin nhà Lâm Chấn Khang bị kẻ xấu đột nhập sau nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, cư dân mạng bị một phen hết vía trước thông tin nhà của Lâm Chấn Khang bị kẻ gian đột nhập. Một số người đồn đoán, nam ca sĩ đã bị bọn trộm khoắng sạch tài sản, số tiền ước tính lên đến 3 tỷ đồng. 

Thông qua trang cá nhân, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và các fan đã hỏi thăm gia đình mình. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ đính chính chuyện không bị mất 2 - 3 tỷ như lời đồn. 

Nhà Lâm Chân Khang ở quê bị trộm đột nhập, chính chủ lên tiếng về tin đồn 3 tỷ đồng bị 'cuỗm' đi sạch - Ảnh 1
Nhà Lâm Chân Khang ở quê bị trộm đột nhập, chính chủ lên tiếng về tin đồn 3 tỷ đồng bị 'cuỗm' đi sạch - Ảnh 2
Lâm Chấn Khang tiết lộ nhà ở quê bị trộm đột nhập nhưng không mất số tiền khủng như đồn đoán. Ảnh: Chụp màn hình

 

Lâm Chấn Khang viết: "Nhà dưới quê tui trộm vào ăn cắp vặt mất có chai dầu gió với cái iPhone 5 hư cùi bắp mà ai đồn mất 2-3 tỷ, làm bạn bè anh em nhắn tin cháy máy. Cảm ơn mọi người quan tâm nhưng chỉ cắp vặt thôi mọi người ơi không có chuyện mất 2 - 3 tỷ đâu. Tui làm gì có số tiền lớn dữ vậy? Nhắn các anh em, nhà tui chỉ có cái ao cá thôi nên muốn ăn cá thì cứ đến nhà nói tui gửi cho mấy ký chứ không có gì đâu, mà chai dầu gió đó là hàng của Mỹ tốt lắm, chỉ có cái iPhone hư chắc không bán được".

Ngoài ra nam ca sĩ còn trích xuất camera cho thấy hình ảnh kẻ xấu đã vào nhà như thế nào và tẩu thoát ra sao. Được biết căn nhà bị kẻ gian đột nhập được Lâm Chấn Khang xây để gia đình về quê có nơi để ở. Khu nhà này gần nhà bố mẹ của nam ca sĩ nên ngày thường cũng không có ai đến trông, dù vậy có rất nhiều camera quan sát.

Nam ca sĩ cho biết căn nhà anh xây ở quê bị kẻ xấu đã đột nhập 2 lần. Lần đầu, bà xã “Hạo Nam” để quên tiền hàng trong tủ sắt thì đã bị đập tủ. Thời điểm đó cơ quan chức năng có vào làm việc nhưng nam ca sĩ yêu cầu bỏ qua xem như “của đi thay người”.

Dù 2 lần bị kẻ gian đột nhập nhà riêng nhưng Lâm Chấn Khang vẫn giải quyết nhẹ tay vì hiểu được rằng mỗi người cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng.

Nhà Lâm Chân Khang ở quê bị trộm đột nhập, chính chủ lên tiếng về tin đồn 3 tỷ đồng bị 'cuỗm' đi sạch - Ảnh 3
Lâm Chấn Khang bên ngượi vợ xinh đẹp. Ảnh: FBNV

 

Ở tuổi 36, Lâm Chấn Khang khiến không ít khán giả chú ý khi đạt được nhiều thành công trong nghệ thuật và đời sống. Người hâm mộ không khỏi ghen tị trước cuộc sống yên bình, hạnh phúc của vợ chồng nam ca sĩ cùng 3 người con ngoan ngoãn, đáng yêu.

Bên cạnh việc chăm lo cuộc sống gia đình, nam ca sĩ rất chăm chỉ nhận show, Lâm Chấn Khang từng chia sẻ một lịch chạy show của mình trên trang cá nhân, không trống 1 ngày nào trong tháng. Ngoài ra anh còn xây dựng, phát triển kênh YouTube với gần 5 triệu lượt đăng kí. Với tần suất hoạt động chăm chỉ, khán giả dự đoán anh thu nhập mỗi tháng của nam ca sĩ nằm ở con số không hề nhỏ. 

Thành công trong nhiều lĩnh vực Lâm Chấn Khang khá kín tiếng, ít chia sẻ về tài sản cá nhân. Mặc dù mang danh ca sĩ hát hội chợ nhưng nam ca sĩ lại có trong tay khối tài sản đáng nể.

Anh từng khiến dân tình choáng váng khi tặng xe hơi hơn 4 tỉ cho bà xã sau 17 năm gắn bó, thường xuyên tặng cô nhẫn kim cương cỡ khủng. Ngoài ra nam ca sĩ còn tận hưởng cuộc sống rất sung túc, thường xuyên đổi xế hộp, đi du lịch khắp nơi và đều là những địa điểm nổi tiếng thế giới.

Nhà Lâm Chân Khang ở quê bị trộm đột nhập, chính chủ lên tiếng về tin đồn 3 tỷ đồng bị 'cuỗm' đi sạch - Ảnh 4
Cơ ngơi nam ca sĩ dành tặng cho gia đình. Ảnh: Youtube Khang Pro Film

 

Đạt được nhiều thành công, Lâm Chấn Khang không quên dành tặng món quà lớn cho gia đình. Anh đã xây dựng cơ ngơi hoành tráng cho ba mẹ ở quê khiến không ít người choáng ngợp về độ hoành tráng. Căn nhà xây dựng trên một khu đất vô cùng rộng rãi với cây cối xum xuê cùng một hồ nước lớn. Ngay trong khuôn viên nhà của bố mẹ, Lâm Chấn Khang còn xây dựng một nhà chái rộng rãi, thoáng mát. Nam ca sĩ thường về quê để tụ họp ăn uống, nằm nghỉ ngơi tận hưởng không khí trong lành ở vùng sông nước này.

Lâm Chấn Khang tổ chức lễ cưới với bạn gái sau 17 năm quen biết

Lâm Chấn Khang tổ chức lễ cưới với bạn gái sau 17 năm quen biết

Lâm Chấn Khang và bạn gái tổ chức lễ cưới vào ngày 9/9. Nam ca sĩ cho hay họ ở bên nhau tròn 17 năm.

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