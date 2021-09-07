Người thân tiết lộ tình trạng sức khỏe Phi Nhung sau gần 3 tuần nhập viện cấp cứu, khuyên công chúng nên cập nhật tin tức từ 3 người này để tránh sai lệch

Hậu trường 07/09/2021 09:18

Mới đây, người thân Phi Nhung đã tiếp tục cập nhật sức khỏe của nữ ca sĩ sau gần 3 tuần nhập viện cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung mặc Covid-19 phải nhập viện điều trị khi tình hình sức khỏe chuyển biến nặng khiến nhiều người lo lắng. Hiện, Phi Nhung đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

 

Theo Pháp luật và Bạn đọc, thông tin mới nhất từ phía người thân Phi Nhung cho biết, nữ ca sĩ đã có những chuyển biến khả quan. Tuy nhiên Phi Nhung vẫn đang nằm điều trị tại phòng ICU và việc thở máy, lọc máu được áp dụng thường xuyên.

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Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Hiện tại, do TP.HCM đang giãn cách xã hội và sức khỏe không đảm bảo nên mọi công việc từ ca hát đến kinh doanh của Phi Nhung đều tạm gác lại. Phía nữ ca sĩ cũng đã phải hủy chuyến bay, thông báo đến BTC một show diễn được tổ chức tại Mỹ vào tháng 8 vì không thể tham gia.

Trong suốt những ngày qua, gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn luôn cầu nguyện và gửi lời động viên tinh thần Phi Nhung. Thế nhưng, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. Để tránh sự việc này, những người thân cận của nữ ca sĩ khuyên công chúng nên cập nhật tin tức của Phi Nhung qua chia sẻ của người quản lý, nghệ sĩ Việt Hương, siêu mẫu Xuân Lan.

Từ Mỹ, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung cũng liên tục theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ. Cô tiết lộ đã gần 2 năm không được gặp nữ ca sĩ và hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ.

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