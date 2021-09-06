Giữa 'bão' sao kê, Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh hỏi fan 'Hình này đẹp trai không?' nhưng nhận '100% NO', thực hư thế nào?

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một bài viết trên story chia sẻ về bức ảnh anh hỏi khán giả "Hình này có đẹp trai không?" gây xôn xao cộng đồng mạng gần đây.
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Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải lên story bài viết về bức ảnh của tài khoản mang tên "Đàm Vĩnh Hưng" từng hỏi fan rằng: "Hình này đẹp trai không?". Tuy nhiên, bức ảnh này nhận về 100% lượt trả lời là "không".
Nam ca sĩ cho biết tài khoản này là giả và anh chưa từng đăng bất kỳ story nào như thế. Ở thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng đang là tâm điểm của sự chú ý khi vướng phải lùm xùm tiền từ thiện với số tiền 96 tỷ nên không quá khó hiểu khi anh liên tục trở thành mục tiêu chọc phá, vu khống của antifan.
Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời trần tình về ồn ào gần đây. Tuy nhiên, thay vì giọng điệu gay gắt, giận dữ thì lần này, Mr. Đàm lại có thái độ vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí anh còn ngỏ ý muốn "hòa giải" với đối phương.
Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 5/9, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ chính thức trên trang cá nhân. Theo đó "Ông hoàng nhạc Việt" cho biết những gì đang được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, đã thông qua cắt ghép.
Mr. Đàm đã đăng tải bài viết hy vọng người hâm mộ đừng để kẻ xấu dẫn dắt. Đồng thời cũng thông báo về một số trang fanpage chính thức mà mình đang quản lý để tránh những thông tin sai sự thật.