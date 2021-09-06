Giữa ồn ào sao kê, lộ 'bằng chứng' Thủy Tiên thừa nhận có nhiều tài khoản nhận tiền từ thiện, từng xảy ra sai sót chuyển nhầm?

Những ngày vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên đang trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tục bị một nữ đại gia tố ăn chặn hàng trăm tỷ đồng từ số tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung trong đợt bão lũ vừa rồi. Gần nhất, vào tối muộn ngày 5/9, Công Vinh - ông xã Thủy Tiên - đã có buổi livestream cho biết sẽ sao kê "người thật việc thật" tại ngân hàng để làm rõ sự việc. Đồng thời, anh cũng gia hạn cho người tố vợ chồng mình biển thủ tiền từ thiện thời gian 2 ngày để chứng minh giấc mơ về con số 325 tỷ đồng.

Công Vinh trong livestream đêm 5/9 - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi đề nghị chị đưa ra bằng chứng chứng minh vợ tôi đi từ thiện miền Trung dùng số tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản khi đi từ thiện miền Trung là vu khống. Số tài khoản nào, vợ tôi đều ghim trên Facebook. Chị nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản để kêu gọi từ thiện miền Trung, vậy chị hãy chứng minh đi. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi chịu trừng phạt của pháp luật. Chị sai thì cũng phải như vậy" - Công Vinh bức xúc nói trong livestream.