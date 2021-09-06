Giữa ồn ào sao kê, lộ 'bằng chứng' Thủy Tiên thừa nhận có nhiều tài khoản nhận tiền từ thiện, từng xảy ra sai sót chuyển nhầm?

Mới đây, cư dân mạng lại được dịp dậy sóng trước thông tin ca sĩ Thủy Tiên có nhiều tài khoản nhận tiền từ thiện, còn xảy ra việc chuyển nhầm giữa các tài khoản này.
- Xôn xao thông tin một người tố chuyển cho Thủy Tiên hơn 40 triệu ủng hộ miền Trung nhưng khi nhắn tin hỏi thì bị chặn liên lạc
- Thủy Tiên đáp trả khi đang làm từ thiện vẫn bị chỉ trích: 'Càng sân si, nói xấu nhau thì chỉ khiến tình hình càng tệ đi'
Những ngày vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên đang trở thành tâm điểm của dư luận khi liên tục bị một nữ đại gia tố ăn chặn hàng trăm tỷ đồng từ số tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung trong đợt bão lũ vừa rồi. Gần nhất, vào tối muộn ngày 5/9, Công Vinh - ông xã Thủy Tiên - đã có buổi livestream cho biết sẽ sao kê "người thật việc thật" tại ngân hàng để làm rõ sự việc. Đồng thời, anh cũng gia hạn cho người tố vợ chồng mình biển thủ tiền từ thiện thời gian 2 ngày để chứng minh giấc mơ về con số 325 tỷ đồng.
"Tôi đề nghị chị đưa ra bằng chứng chứng minh vợ tôi đi từ thiện miền Trung dùng số tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản khi đi từ thiện miền Trung là vu khống. Số tài khoản nào, vợ tôi đều ghim trên Facebook. Chị nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản để kêu gọi từ thiện miền Trung, vậy chị hãy chứng minh đi. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi chịu trừng phạt của pháp luật. Chị sai thì cũng phải như vậy" - Công Vinh bức xúc nói trong livestream.
Tuy nhiên, đang trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thì mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện một bức ảnh chụp lại dòng bình luận từ năm ngoái của một tài khoản tích xanh có avatar va tên Thủy Tiên. Nội dung bình luận thừa nhận có rất nhiều tài khoản nên bị nhầm thông tin và hứa là sẽ chuyển tất cả tiền về chung 1 tài khoản đúng sau đó.
"Không sai nha bạn, do mình có nhiều tài khoản nên bị nhầm thông tin lúc đầu một chút, mình đã sửa lại, những bạn chuyển tiền lúc đầu mình sẽ chuyển hết lại về tài khoản đúng nên bạn yên tâm nha" - nội dung bình luận cách đây 1 năm được nhiều người đồn đoán rằng của Thủy Tiên.
Việc người nổi tiếng có nhiều tài khoản ngân hàng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn nhạy cảm này thì mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng sẽ được mang ra "soi xét cẩn thận". Thêm một điều đáng lưu ý nữa vì đây chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ xác thực bởi không loại trừ khả năng đây là một sản phẩm của photoshop. Phía Thủy Tiên cũng không có phản hồi gì về sự việc.